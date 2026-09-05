Královské jablečné řezy se smetanovou vrstvou a korpusem z klasického piškotového těsta

Když peču něco pro návštěvu, nebo jen tak ke kávě na víkend, královské jablečné řezy se u nás objevují docela pravidelně. Dole je lehký piškot, na něm silnější vrstva jablek zahuštěných pudinkem a navrch přijde jemný smetanový krém, který celý moučník trochu zjemní a udělá ho slavnostnější. Na stole vypadají líp než běžná jablečná buchta, přitom se u nich člověk nemusí tvářit jako cukrář.
Jablka má doma většinou skoro každý. A když jsou spíš kyselejší, tím lépe. S
vanilkovým pudinkem se pěkně spojí a po vychlazení vytvoří vrstvu, která drží tvar a neutíká z talíře.
Můj tip: Chcete-li řezy nakrájet opravdu pěkně, bez rozmáznutého krému a pomačkaných okrajů, nechte je odpočinout. Nejméně 4 hodiny v lednici. Když vydrží do druhého dne, bývají ještě lepší, protože vrstvy se zpevní a chuť se trochu usadí. Proč královské jablečné řezy pořád fungují
Královské jablečné řezy se v domácích sešitech objevují všelijak. Někde se pečou z křehkého těsta, často ze dvou vyválených plátů, mezi které přijde jablečná náplň. U nás ale víc zabodovala tahle verze: tenký piškotový korpus, jablka a navrch lehký krém. Má v sobě něco ze starší cukrárny a něco z rodinné oslavy. Prostě na plech, který se krájí na čtverce a pak postupně mizí. moučník Recept na domácí královské jablečné řezy
Doba přípravy: přibližně 45 minut Doba pečení: 10 – 15 minut Doba chlazení: nejméně 4 hodiny Počet porcí: asi 16 – 20 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Piškotový korpus 3 vejce 4 lžíce cukru krupice 2 lžíce hladké mouky Jablečná vrstva 750 g jablek, nahrubo nastrouhaných 1 balení vanilkového pudinkového prášku 150 ml vody 2 – 4 lžíce cukru podle kyselosti jablek Smetanový krém 400 ml smetany ke šlehání 200 g zakysané smetany 3 lžíce moučkového cukru 1 balení ztužovače šlehačky nebo želatinového ztužovače za studena Dokončení 80 g nastrouhané hořké nebo mléčné čokolády trocha másla na vymazání plechu trocha hrubé mouky na vysypání plechu Postup přípravy královských řezů s jablky
1. Troubu předehřejte na 150 °C, nejlépe na horkovzduch. Plech vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. Piškot se potom nepřichytí a půjde lépe krájet přímo na plechu.
2. Oddělte žloutky od . Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Žloutky prošlehejte s cukrem, až zesvětlají a lehce nabydou, potom do nich krátce vmíchejte hladkou mouku.
3. Ke žloutkové směsi přidejte sníh z bílků. Už ho nešlehejte, jen ho stěrkou opatrně zapracujte, aby těsto zůstalo vzdušné. Rozetřete ho na připravený plech v tenké vrstvě.
4. Piškot pečte asi 10 – 15 minut. Povrch má jen lehce zezlátnout, nic víc. Hotový korpus nechte úplně vychladnout.
5. Teď přijde na řadu jablečná vrstva. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nahrubo nastrouhejte. V míse je promíchejte s cukrem, vanilkovým pudinkovým práškem a 150 ml vody.
6. Směs dejte do hrnce a za stálého míchání krátce povařte. Stačí opravdu pár minut. Pudink začne houstnout, jablka změknou, ale neměla by se rozpadnout úplně na pyré.
Jablkový koláč s pudinkem hraje na dvě noty: Křehké těsto, šťavnatá jablka a jemný krém v jednom plechu
7. Teplou jablečnou náplň rozetřete na vychladlý piškot. Dotáhněte ji až ke krajům, aby nebyl prostředek vysoký a rohy skoro prázdné. Potom plech znovu nechte chladnout. Tady se spěchání většinou nevyplatí. Připravte krém
8. Smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým cukrem a ztužovačem do pevnější šlehačky. Nakonec vmíchejte zakysanou smetanu. Krém pak nebude tak těžký a dostane lehce nakyslou chuť.
9. Smetanový krém naneste na studenou jablečnou vrstvu. Uhlaďte ho stěrkou nebo klidně obyčejnou lžící, není potřeba si s tím hrát dlouho. Povrch posypte nastrouhanou čokoládou. Foto: Cooky.cz, Povrch dezertu posypeme nastrouhanou čokoládou.
10. Hotový plech dejte alespoň na 4 hodiny do lednice, ještě lepší je nechat ho tam přes noc. Královské jablečné řezy potom krájejte ostrým nožem na kostky nebo obdélníky a podávejte dobře vychlazené. Do druhého dne v lednici vydrží bez potíží, pokud se k nim ovšem někdo nedostane dřív. Tipy redakce a pár věcí z praxe Na jablečnou vrstvu se nejlépe hodí pevnější, lehce kyselejší jablka. Sladká moučná jablka po povaření někdy ztratí výraz a náplň je pak plošší. Pokud se vám jablečná směs zdá řídká, nechte ji na plotně ještě zhruba minutu. V lednici zpevní víc, než to v hrnci na první pohled vypadá. Čokoládu strouhejte raději až těsně před posypáním. Nenavlhne a na krému působí čistěji. Když chcete řezy podat trochu slavnostněji, nakrájejte je na menší kousky a každý doplňte tenkým plátkem jablka nebo trochou čokolády navíc. Na tácu to vypadá upraveně a práce navíc je minimální.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková