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Královské jablečné řezy se smetanovou vrstvou a korpusem z klasického piškotového těsta

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Když potřebuji moučník na návštěvu nebo na víkend ke kávě, často sáhnu právě po královských jablečných řezech. Mají v sobě všechno, co mám u domácího pečení ráda, tedy lehký piškot, šťavnatá jablka zahuštěná pudinkem a navrch jemný krém, který celý plech hezky zklidní. Jsou slavnostnější než obyčejná jablečná buchta, ale práce s nimi není nijak složitá.
Obrázek k receptu na Královské jablečné řezy: Osvědčený jablečný moučník s krémovou vrstvou, ideální na víkendové pečení

Obrázek k receptu na Královské jablečné řezy: Osvědčený jablečný moučník s krémovou vrstvou, ideální na víkendové pečení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Královské jablečné řezy: Osvědčený jablečný moučník s krémovou vrstvou, ideální na víkendové pečení
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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