Štěnice zastavily vlaky. Kupé byla zamořená a strojvedoucí odmítli jezdit

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Železniční dopravce Southeastern zajišťuje každý den kritické spojení mezi hrabstvím Kent, východním Sussexem a londýnským centrem. Statisíce cestujících se na jeho služby spoléhají při každodenním dojíždění do práce i škol. Koncem září se však provoz na klíčových trasách začal hroutit kvůli komplikaci, která neměla s technickými poruchami ani počasím vůbec nic společného.
Drobný parazit dokáže spolehlivě znepříjemnit život kdekoli na světě. A právě tento nezvaný návštěvník se ve velkém množství usídlil tam, kde by ho nikdo nečekal – přímo v kabinách strojvedoucích. První oficiální záznamy o výskytu pocházejí z 22. září, kdy vedení společnosti ještě doufalo v rychlé vyřešení situace.
Když rutinní dezinsekce nestačí
Původní plán vypadal rozumně. Zasažené soupravy měly dokončit své trasy a teprve poté zamířit do specializovaného střediska pro důkladnou prohlídku a chemický zásah. Vedení chtělo minimalizovat dopady na jízdní řády a zajistit, aby cestující nezůstali bez náhradního spojení. Štěnice se však ukázaly jako mnohem houževnatější protivník, než kdokoli předpokládal.
Boj s tímto druhem škůdce vyžaduje naprostou preciznost a často opakovanou aplikaci chemických přípravků. Vajíčka i dospělí jedinci se dokážou schovat do nejmenších spár v obložení interiéru. Kabiny strojvedoucích nabízejí nepřeberné množství zákoutí, elektroinstalace a panelů – ideální úkryt pro parazity.
I přes deklarovaný první zásah a vyčištění techniky hmyz z kabin nezmizel. Situace začala eskalovat mezi samotnými zaměstnanci. Během následujících dnů nacházeli strojvedoucí lezoucí hmyz nejen na sedadlech a přístrojových deskách, ale také na vlastních osobních věcech, batozích či bundách.
Strach z návratu domů převážil nad povinností
Riziko přenesení parazita do vlastní domácnosti představuje pro každého přirozený strašák. Zbavit se štěnic v bytě znamená nákladný, zdlouhavý a psychicky vyčerpávající proces. Napětí na pracovišti rychle dosáhlo bodu, kdy šla profesní rutina stranou.
Strojvedoucí nese odpovědnost za stovky životů a vyžaduje se od něj maximální soustředění na trať, návěstidla i přístroje. Sedět několik hodin v uzavřeném prostoru s vědomím pohybujícího se parazitujícího hmyzu by však rozhodilo i toho nejklidnějšího profesionála. Část personálu proto odmítla s postiženými vlaky vyjet na trať.
Jeden ze zaměstnanců se dokonce dožadoval přidělení speciálního ochranného obleku proti škůdcům, v němž by byl schopen směnu bezpečně odřídit. Tato netradiční žádost byla ze strany vedení nakonec zamítnuta. Provoz na některých spojích se musel omezit či rovnou zastavit, protože zkrátka chyběli lidé ochotní usednout do zamořeného řídicího stanoviště.
Mezi zaměstnanci se pro jeden z dotčených vlaků rychle vžila přezdívka „Bedbug Express“ – Štěnicový expres. Tento vlak musel absolvovat cestu do depa s uzamčenými vagony bezprostředně sousedícími s kabinou strojvedoucího, aby se zabránilo případnému šíření hmyzu.
Radikální řešení v technickém zázemí
Vedení společnosti Southeastern muselo přistoupit k razantnějšímu postupu. Zasažené vlakové jednotky byly staženy z pravidelného provozu a shromážděny v technickém zázemí West Marina Depot v Hastingsu. V pátek proběhla rozsáhlá dezinsekční akce pod dohledem odborníků na hubení škůdců.
Zástupci dopravce na sociálních sítích i v médiích ubezpečovali veřejnost, že prioritou zůstává bezpečnost provozu. Soupravy nebudou vráceny do oběhu dříve, než projdou stoprocentní kontrolou. Šéf strojvedoucích společnosti Southeastern Oly Turner potvrdil, že vztahy s personálem zůstávají na výborné úrovni a strojvedoucí se na řešení incidentů aktivně podíleli hlášením dalších výskytů.
Nastavený kontrolní mechanismus funguje tak, že jakékoli nové podezření vede k okamžitému odstavení soupravy, podrobné prohlídce a opětovnému schválení k jízdě až po provedené dezinsekci. Pro lepší představu: štěnice byly reálně potvrzeny pouze ve 2 kabinách strojvedoucích z celkových 700, které dopravce na své síti provozuje. Denně přitom vypravuje kolem 1 800 spojů.
Cestující mohli vydechnout
Pro statisíce lidí, kteří se na vlaky na jihovýchodě Anglie denně spoléhají, přinesla celá nepříjemnost alespoň jednu podstatnou úlevu. Důkladné prověrky ukázaly, že prostory určené pro cestující zůstaly čisté. Parazité se nerozšířili do běžných oddílů, na sedadla ani do velkoprostorových vozů.
Přestože dopravní komplikace a zrušené spoje cestující nepotěšily, nemuseli se obávat, že by si z cesty vlakem odnesli nepříjemné suvenýry do svých domovů. Omezení se tak dotklo pouze spolehlivosti jízdního řádu, nikoli zdraví široké veřejnosti. Incident nicméně ukázal, jak může zdánlivě drobný problém paralyzovat kritickou infrastrukturu.
Zdroje článku: bbc.com, standard.co.uk, itv.com, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná