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Stát nezvládá krizovou komunikaci, ukázala kauza kontaminace na Šumavě

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Yperit, fosgen, nebo něco jiného? Kauza kontaminace na Šumavě ukázala slabiny krizové komunikace české vlády.
Stát nezvládá krizovou komunikaci, ukázala kauza kontaminace na Šumavě

Stát nezvládá krizovou komunikaci, ukázala kauza kontaminace na Šumavě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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