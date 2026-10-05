Spadané listí nepatří vždy do pytle. Na záhonech může přes zimu udělat službu

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Spadané listí nepatří vždy do pytle. Na záhonech může přes zimu udělat službuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Podzimní listí nemusí automaticky skončit v pytli u plotu. Když se použije s rozumem, ochrání záhony před mrazem, omezí vysychání půdy a na jaře se začne měnit v cennou organickou hmotu.
Spadané listí nepatří vždy do pytle. Na záhonech může přes zimu udělat službuZdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 05.10.2026 16:23
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