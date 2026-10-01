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Smutná zpráva pro budějovický hokej. Zemřel bývalý útočník Miloš Edelmann

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Českobudějovický hokej zasáhla smutná zpráva. Ve věku 77 let zemřel bývalý útočník Motoru České Budějovice Miloš Edelmann, který patřil k výrazným postavám klubu.
Smutná zpráva pro budějovický hokej. Zemřel bývalý útočník Miloš Edelmann

Smutná zpráva pro budějovický hokej. Zemřel bývalý útočník Miloš Edelmann

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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