Smutná zpráva pro budějovický hokej. Zemřel bývalý útočník Miloš Edelmann

Smutná zpráva pro budějovický hokej. Zemřel bývalý útočník Miloš EdelmannPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Smutná zpráva pro budějovický hokej. Zemřel bývalý útočník Miloš EdelmannZdroj: Banes Motor České Budějovice
Článek byl publikován 01.10.2026 08:58
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →