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Skořápka se odlepí sama. Skvělý trik na loupání vajec

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Znáte to. Potřebujete rychle oloupat vejce. Jdete na věc, nicméně najednou se vám začne skořápka lepit přímo k bílku a v odpadu skončí společně s oloupanými skořápkami také notná část vajíčka. Nic moc příjemného, z čeho by měl člověk nějakou radost. Loupání vajec může být někdy poměrně náročné. I proto se vyplatí znát triky, které pomohou. Díky nim se podobným nepříjemnostem vyvarujete poměrně rychle a efektivně.
Loupání vejce

Loupání vejce

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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