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Nehty jako rakev? Podzimní trend dokazuje, že i temná manikúra může být elegantní

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Podzim tradičně přeje hlubším barvám, luxusním texturám a dramatičtějším beauty trendům. A letos se vrací také estetika, která spojuje romantiku s tajemnem. Gothic coffin nails kombinují dlouhý tvar nehtů, temné odstíny a jemné odkazy na viktoriánskou eleganci. Výsledkem je výrazná manikúra, která m
Nehty jako rakev? Podzimní trend dokazuje, že i temná manikúra může být elegantní

Nehty jako rakev? Podzimní trend dokazuje, že i temná manikúra může být elegantní

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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