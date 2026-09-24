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Pelhřimov bude mít Park Václava Havla, rozhodli zastupitelé. Vznikla kvůli tomu i petice

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Dosud bezejmenné prostranství mezi školami, okresním soudem a knihovnou v Pelhřimově ponese jméno Park Václava Havla. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé. Podle místostarosty města Karla Kratochvíla (KDU-ČSL) přejmenování plochy už dřív požadovala petice, pod kterou se podepsalo asi 300 lidí.
Pelhřimov bude mít Park Václava Havla, rozhodli zastupitelé. Vznikla kvůli tomu i petice

Pelhřimov bude mít Park Václava Havla, rozhodli zastupitelé. Vznikla kvůli tomu i petice

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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