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Silnice u Týniště nad Orlicí se otevře řidičům v prosinci

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Dennívýzva
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Řidiči, kteří kvůli uzavírce silnice II/305 na Rychnovsku najezdí navíc téměř dvacet kilometrů objížďkou, by se mohli dočkat úlevy ještě letos. Královéhradecký kraj počítá…
ridic-ridicka-doprava-silnice-auto

ridic-ridicka-doprava-silnice-auto

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