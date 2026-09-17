Stará čistírna v Bubenči slaví 120 let, PVK zve na přednášku o její historii

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Stará čistírna v Bubenči slaví 120 let, PVK zve na přednášku o její historiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zvou veřejnost na přednášku věnovanou 120. výročí spuštění Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Akce se uskuteční přímo v…
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