Silničáři zahájili přípravy na přestavbu křižovatky Třebonice

Silničáři zahájili přípravy na přestavbu křižovatky TřebonicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ostrava se připravuje na případné budoucí záplavy. Město ve spolupráci s Povodím Odry plánuje posílení...
Humor, hudba, emoce a konkrétní pomoc. Ve čtvrtek 1.října od 19 hodin se v ostravském BumBum Comedy Club...
Zlínští radní v pondělí rozhodli o výběru zhotovitele pro dostavbu radnice na náměstí Míru. Z šesti...
Šokující hazard předvedl šestašedesátiletý řidič škodovky mezi Černožicemi a Smiřicemi. Ačkoliv během...
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