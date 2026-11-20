První listopadový víkend, (6. - 7. 11.) patřil v Římě již oblíbené akci
JIB Dream Fanmeet , která opět přivedla pod jednu střechu několik hvězdných párů ze světa BL. Mezi nimi nechyběli ani Boss Chaikamon Sermsongwittaya a Noeul Nuttarat Tangwai, jejichž autentická chemie na obrazovce i upřímné přátelství v soukromí boří kulturní bariéry.
Jejich velký úspěch přišel s hitem Love in the Air, kde jako Phayu a Rain vnesli do příběhu obrovskou jiskru a emoce, čímž si okamžitě získali mezinárodní popularitu. Svůj herecký talent později potvrdili v projektu The Boy Next World, který propojil romantiku s prvky fantasy a otázkami osudu. V příběhu plném fantazie a paralelních světů ztvárnili postavy Cirruse a Phuguna.
Potkat tyto a jiné hvězdy by nebylo možné bez odhodlání týmu Jus in Bello, který i nadále vytváří příležitosti pro setkávání diváků a umělců, navazování kontaktů a proměnu jejich společné vášně v reálné zážitky. I díky nim jsme měli příležitost položit této oblíbené dvojici několik otázek. Co všechno museli o svých postavách zjistit, aby mezi nimi vytvořili správnou dynamiku, a jaký je podle nich rozdíl mezi evropskými a thajskými fanoušky?
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Když jste se poprvé potkali, napadlo vás někdy, že vás vaše společná cesta zavede až tam, kde jste dnes? Kdybyste měli možnost vrátit se na začátek, co by vás na vašem současném životě překvapilo nejvíc?
Boss: Ne, to mě nikdy nenapadlo. Vůbec jsem nečekal, že se dostaneme až sem.
Noeul: Vidím to stejně. Mám pocit, že… to daleko předčilo naše sny. Pro mnoho fanoušků byl seriál Love in the Air nejen prvním setkáním s BossNoeul, ale také vstupem do světa BL. Když se ohlédnete za svými postavami Phayu a Rain, co z té doby zůstalo nejblíž vašemu srdci a na co se dnes díváte úplně jinak?
Noeul: Takhle bych to nepopsal. Řekl bych, že je to legenda. Tolik lidí nám řeklo, že právě tento seriál je poprvé seznámil s BL a vzbudil v nich lásku k tomuto žánru. Mám pocit, že v srdcích lidí zaujímá zvláštní místo, protože to v jistém smyslu byl pro mnohé z nás výchozí bod na cestě za BL.
Boss: Ano, to je pravda. Fanoušci často mluví o vaší přirozené chemii před kamerami, ale každá tvůrčí spolupráce má i svou každodenní stránku. Čím každý z vás přispívá do společných projektů a jak se vaše silné stránky navzájem doplňují?
Boss: Od samého začátku jsem se vždy snažil ho povzbuzovat, posilovat jeho sebevědomí a podporovat ho ve všem, co dělá. Je úžasné vidět, jak moc Noeul vyrostl. Možná byl v minulosti váhavější a nervóznější, ale teď je mnohem sebevědomější. Zdokonalil své dovednosti a může se věnovat věcem, které opravdu chce dělat.
Noeul: U mě je to stejné. Probouzíme v tom druhém to nejlepší a dodáváme si navzájem pozitivní energii. Máme různé silné stránky, takže se vzájemně doplňujeme, pomáháme si růst a společně se posouváme dál. Právě tak dokážeme vytvořit něco opravdu výjimečného. Když se po nějaké době znovu setkáte na place, co je pro vás nejdůležitější při vytváření nové dynamiky vztahu mezi vašimi postavami? Myslíte si, že díky tomu, že spolu pracujete už tak dlouho, je snazší experimentovat s nápady, nebo raději přistupujete ke každému projektu s novým pohledem?
Boss: Upřímně řečeno, myslím, že vše závisí na zkušenostech a přípravě. Musíte scénář opravdu pochopit a věnovat čas prostudování své postavy. Každý malý detail je důležitý, ale především je nezbytná vzájemná důvěra.
Noeul: Důvěra v partnera a vcítění se do postavy, což znamená skutečně pochopit lásku, kterou k sobě postavy chovají. Foto: Jus in Bello Foto: Jus in Bello Foto: Jus in Bello V průběhu let jste také měli příležitost prozkoumat své vlastní tvůrčí cesty. Jak vám tyto individuální projekty pomohly k osobnímu růstu jako hercům a umělcům? Naučili jste se něco, co byste rádi využili pro budoucí společnou práci?
Noeul: Ano, rozhodně jsme se posunuli dál a naučili jsme se spolupracovat s ostatními lidmi i spoustu dalších věcí.
Boss: Ano, oba jsme se hodně posunuli dál. Získali jsme více zkušeností jako herci, ale také jsme měli příležitost vyzkoušet si různé typy projektů a postavit se novým výzvám. To vše nám pomohlo rozvíjet se v mnoha ohledech, a to nejen z hlediska herectví, ale také co se týče našich celkových výkonů a schopnosti porozumět různým postavám a ztvárnit je.
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V Římě jste už podruhé a opět zde budete mít možnost setkat se se svými fanoušky. Jaký je to pocit, když si představíte, že se s vámi prostřednictvím příběhů, které jste pomohli oživit, spojují lidé z úplně odlišného kulturního prostředí? Je v Římě něco, na co se při této návštěvě obzvláště těšíte, nebo něco nového, co byste během ní rádi objevili?
Noeul: Věříme, že je důležité respektovat každou kulturu a každé místo, které navštívíme. Bez ohledu na to, odkud naši fanoušci pocházejí nebo jaké jsou národnosti, se vždy chceme dozvědět více o místní kultuře, porozumět lidem a jejich pohledu na svět a ocenit to, co dělá každé místo jedinečným.
Boss: Cítím to stejně. Dělá mi neskutečnou radost, když vidím, že máme fanoušky po celém světě. Vždy rád poznávám jejich kulturu. Jednou z nejkrásnějších věcí na naší práci je možnost potkávat se a navazovat kontakt s lidmi, se kterými bychom se jinak nikdy nesetkali.
Boss: No, já, když už jsme v Itálii, bych chtěl zajít na fotbalový zápas. Taky bych chtěl zajet do Milána.
Noeul: Ano. Já také. Během těchto mezinárodních setkání jste si určitě všimli, že fanoušci rádi vyjadřují svou podporu mnoha různými způsoby. Vnímáte rozdíly v atmosféře na akcích v Thajsku a v Evropě? Překvapilo vás na evropských fanoušcích něco, nebo je něco konkrétního z Říma, na co budete vzpomínat?
Noeul: Podle mě je to jiné. Každá země, kterou navštívíme, má jinou energii.
Boss: Kvůli odlišným kulturám.
Noeul: Je to jiné kvůli odlišným kulturám, ano. Ale mám pocit, že je to tady také opravdu skvělá zábava. Cítím, že si ten fanmeet všichni moc užívají.
Boss: Ano, přesně tak. Navíc nemáme příležitost vídat se tak často, možná jednou za rok nebo tak nějak, takže do toho každý dá všechno a skvěle se baví. Během vaší společné cesty jste měli šanci vdechnout život různým typům postav a každý váš projekt vypráví jiný příběh. Na který z vašich příběhů vzpomínáte nejraději a proč? Dal vám některý z těchto projektů něco do každodenního života nebo vás inspiroval, i když jste to vůbec nečekali?
Noeul: Nejspíš by to byli Phayu a Rain, protože to byl ten výchozí bod, který nám umožnil setkat se se všemi lidmi.
Boss: Ano. Když se ohlédnete za projekty, na kterých jste spolu pracovali, existuje nějaký konkrétní žánr nebo typ postavy, který byste si rádi vyzkoušeli příště? Třeba něco úplně jiného, než co jste dělali doposud?
Noeul: Chtěl bych si zkusit zahrát v něčem jako… ve filmu s… CG - ne CG, jak se tomu říká?
Boss: Sci-fi, že?
Noeul: Ehm, akční, něco takového.
Boss: Akční sci-fi.
Noeul: Akční sci-fi, ano! Nebo něco úplně přehnaného a nadlidského, něco v tom smyslu.
Boss: Mám to stejně. Až se lidé za mnoho let ohlédnou za cestou dvojice BossNoeul, co byste si přáli, aby si o vás dvou pamatovali? Co byste chtěli, aby lidé kromě vašich postav, seriálů a profesních úspěchů věděli nebo si pamatovali o vás jako o jednotlivcích?
Boss: No, chtěl bych, aby si nás fanoušci pamatovali…
Noeul: …jako umělce.
Boss: …jako herce nebo umělce, nebo prostě jen jako Bosse a Noeula, někoho, kdo dokázal udělat určité období jejich života šťastným.
Noeul: Šťastným.
Boss: Byl jsem šťastný, že jsem tyhle chvíle mohl se všemi sdílet. Nikdy nevíte, jak se věci vyvinou. Lidé nás dnes mají rádi, ale časem se mohou posunout dál a stát se fanoušky jiného umělce. Přesto jsem upřímně vděčný, že jsem se se všemi setkal a mohl být součástí tak krásných vzpomínek. A pokud se jim po nás bude stýskat, vždycky se mohou vrátit.
Noeul: Ano, kdykoliv bude příležitost, znovu se potkáme.
Boss: Ano, přesně tak.
Zdroje: Jus in Bello, Rozhovor s Boss Chaikamon Sermsongwittaya a Noeul Nuttarat Tangwai