Šéf UFC se opřel do Pereiry. Podle něj patří k nejparanoidnějším lidem na světě

Pereira se po červnové porážce s Ganem dožadoval odvety. UFC mu však nevyhověla a francouzskému šampionovi přidělila Joshe Hokita. Brazilský bojovník následně naznačil, že organizace na tento zápas připravovala veřejnost prostřednictvím svých komentátorů. White na jeho obvinění reagoval bez servítek.
White odmítl manipulaci s fanoušky
Šéf UFC se k celé záležitosti vyjádřil po závěrečném turnaji desáté sezony Dana White’s Contender Series. Na tiskové konferenci dostal otázku, zda vedení organizace skutečně ovlivňuje názory komentátorů a dalších známých osobností MMA.
„Samozřejmě, že to není pravda. Ten chlap je neskutečně paranoidní,“ prohlásil White podle MMA Junkie, jehož reportéři byli na tiskové konferenci.
White následně zdůraznil, že Danielu Cormierovi nikdy nenařizoval, co má říkat. Totéž podle něj platí pro Joea Rogana i ostatní komentátory UFC. Přiznal dokonce, že mu jako dlouholetému fanouškovi bojových sportů vadí, když komentátoři některé zápasníky kritizují. Do jejich práce však podle svých slov nezasahuje.
Strickland jako důkaz
Na podporu svého tvrzení použil White příklad Seana Stricklanda, který je známý kontroverzními výroky a opakovanými konflikty na veřejnosti. Kdyby UFC skutečně kontrolovala, co její bojovníci a komentátoři říkají, Strickland by podle něj v organizaci už dávno nepůsobil.
White také připomněl, že UFC má pod smlouvou více než 700 bojovníků. Nespokojenost několika jednotlivců proto nepovažuje za nic neobvyklého. Pereirovo podezření z organizované kampaně na podporu Hokita jednoznačně odmítl.
Do sporu se zapojil také samotný Cormier. Bývalý šampion dvou váhových kategorií odmítl, že by od UFC dostal pokyn propagovat zápas Ganea s Hokitem. Přestože Pereiru považuje za přítele, s jeho požadavkem na okamžitou odvetu nesouhlasí.
Rozhodnutí UFC se mezitím promítlo i do programu těžké váhy. Gane bude 14. listopadu obhajovat titul proti Hokitovi na UFC 334 v New Yorku. Pereira nastoupí 12. prosince proti Sergeji Pavlovičovi na UFC 335 v Las Vegas. Brazilci tak nezbývá než si další šanci na titul vybojovat proti jednomu z nejnebezpečnějších ranařů divize.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka