Rytí nemusí stačit. Jak se zbavit plevele na podzim

Plevelné rostliny dokážou udělat velkou neplechu na jakýchkoli místech. Tradičně zlobí pěstitele na záhonech. Právě tady se míchají s užitkovými rostlinami a berou jim potřebné živiny. Zbavit se plevelů není jednoduché. Podzim je z hlediska jejich výskytu poměrně specifický, a tak se podíváme na to, jak se chovat k plevelům jednoletým i trvalým. Samozřejmě se ale zaměříme i na konkrétní druhy plevelných rostlin.
Na jednoleté rostliny zrytí záhonu postačí
Je to tak. Pokud budeme rýt poctivě a půdu obrátíme pořádně tak, aby zelené části plevelných rostlin zůstaly pod povrchem, můžeme se jich pohodlně zbavit. Jednoleté rostliny prostě uhnijí a zajdou. Příští rok se pochopitelně na záhonech objeví znovu, čemuž ale zabráníme jen velmi těžko.
Vytrvalé plevely jsou problematické
Nepochybně. Vytrvalé plevelné rostliny představují problém i z toho pohledu, že se nerozmnožují pouze semeny, ale také podzemními částmi. Pomocí oddenků a kořenů se navíc dokážou množit velmi rychlým způsobem. O jaké rostliny se nejčastěji jedná? Málo jich určitě není.
Pýr plazivý se likviduje složitě
Pýr plazivý se vyznačuje doslova obřím kořenovým systémem. Ten je mnohem větší než samotné nadzemní části rostliny. Když ho chceme odstranit, většinou si musíme rozrýt celý záhonek. Stačí v něm zapomenout pár centimetrů velký kořen a můžeme si být jistí, že se pýr vrátí v celé své kráse.
Pcháč rolní
Také tato rostlina se dokáže bez problémů rozmnožit i ze segmentů mající délku pouhý 1 cm. Z takto miniaturní rostlin vyroste nepříjemný pcháč, který se ručně velmi složitě odstraňuje.
Smetánka lékařská
U klasické pampelišky není problémem pouze její šíření větrem. I malé kořínky vyvedou nové listy a výhony. Jednat se může jak o horní, tak i o spodní část kořene. Pak se samozřejmě rozroste velmi rychle.
Kořen smetánky lékařské: Foto Radek Štěpán
Rycí vidle jako bič na trvalém plevele
Pokud budeme rýt v záhonu, kde se nachází větší množství trvalých plevelů, rozhodně se vyplatí vzít si na pomoc rycí vidle. Právě ony totiž nenaruší kořeny trvalých plevelů. Ty pak bude možné velmi pohodlným způsobem vytáhnout.
Tip: Někdy je to lepší. Jak na mechanické odstranění plevele z dlažby.
Proti šíření plevelů pomohou i obrubníky
Určitě. Záhony doslova vábí plevelné rostliny. Pokud kolem nich budou betonové nebo i dřevěné obrubníky, do jisté míry tomu lze zamezit.
Zdroje info: Autor- zahrádkář, FTV Prima
Plevelné rostliny na podzim: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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