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Rytí nemusí stačit. Jak se zbavit plevele na podzim

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Plevelné rostliny dokážou udělat velkou neplechu na jakýchkoli místech. Tradičně zlobí pěstitele na záhonech. Právě tady se míchají s užitkovými rostlinami a berou jim potřebné živiny. Zbavit se plevelů není jednoduché. Podzim je z hlediska jejich výskytu poměrně specifický, a tak se podíváme na to, jak se chovat k plevelům jednoletým i trvalým. Samozřejmě se ale zaměříme i na konkrétní druhy plevelných rostlin.
Plevel

Plevel

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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