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Plánujete romantickou svatbu v parku? V Přerově si může vybrat termín už teď

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Plánujete v roce 2027 romantickou svatbu například v parku nebo na zámku? V Přerově si snoubenci mohou vybrat termín už teď. Radní města nyní schválili rozdělení svatebních obřadů.
Plánujete romantickou svatbu v parku? V Přerově si může vybrat termín už teď

Plánujete romantickou svatbu v parku? V Přerově si může vybrat termín už teď

Zdroj: Město Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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