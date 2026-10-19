Říjen na Disney+: Odvážná Vaiana, komiksový hrdina i návrat legend

Říjen je v plném proudu a streamovací platformy se předhánějí v tom, která z nich přijde se zajímavějšími novinkami či osvědčenými tituly. Pozadu nezůstává ani Disney+, které tento měsíc sází na návrat oblíbených hrdinů, seriálů i velkou filmovou premiéru. Co vás na službě během října čeká?
Loňský reboot kultovního komediálního seriálu Scrubs se i přes jisté obavy nakonec povedl, a i když známým tvářím přibyly vrásky, neztratily nic ze svého původního kouzla a osobitého humoru. Druhá řada seriálového návratu proto na sebe nenechala dlouho čekat. J.D., Turk a Elliot už logicky nejsou nezkušení stážisté, ale ostřílení lékaři, kteří předávají své zkušenosti nové generaci doktorů. Sami ovšem i nadále čelí každodenním výzvám profesního i osobního života, které řeší často nevšedním způsobem.
Jeden z nejvíce nesmrtelných seriálů současnosti se vrací již se svou třináctou řadou a zdá se, že právě třináctka bude pro příběh z producentské záštity Ryana Murphyho zásadní. Nejnovější příběh je propojením několika uplynulých antologií, jež vrací do hry jak oblíbené postavy, tak hvězdné obsazení v čele s Jessicou Lange, která kvůli této řadě přerušila svůj herecký důchod. Zajímá vás, jaké hrůzy se skrývají v posvátných síních čísla 13?
Zapadlý spin-off akčního hororu M3GAN se podívá na další umělou inteligenci, která se začíná vymykat kontrole, tentokrát se ale přesuneme do sféry trochu peprnějších služeb. Ústřední androidka je zde totiž naprogramována tak, aby nahradila osamělému muži skutečný vztah. Sen o dokonalé partnerce se ale rozplyne poté, co začne androidka brát svůj úkol až příliš vážně. Hranice mezi ideální společnicí a nebezpečnou posedlostí se proto začne rychle stírat.
Hudební dokument pojednává o loňském velkolepém návratu legendární kapely Oasis, který šokoval i dojal nejen skalní fanoušky. Audiovizuálně vtahující film shrnuje příběh toho, jak bratři Gallagherovi po letech hodili za hlavu všechny spory a vydali se na fanoušky vysněnou tour. Snímek nabízí výživný pohled do zákulisí, rozhovor se slavnými bratry a logicky nesmrtelné hity doprovázené ryzími emocemi skalních fanoušků. U tohoto dokumentu si budete prozpěvovat společně s nimi.
Nová seriálová marvelovka vypráví o oblíbeném androidovi Visionovi, který se po událostech ze seriálu WandaVision stáhl do Edinburghu, kde se schovává před tajnými organizacemi a zároveň hledá sám sebe. O to se snaží v digitálním světě, v němž se pohybuje v lidské podobě nejen mezi ostatními AI z MCU, ale objevuje se zde také záporák Ultron, jehož nenávist k lidstvu trvá. Když se však Vision dozví, že jeden z jeho fiktivních synů se nachází v problémech, rozhodne se mu pomoci.
V úterý 20. října odstartuje na Disney+ mysteriózní seriál Podvodnice. Sonny Cooke (Sam Nivola) má se svou matkou Ellen (Connie Britton) velmi blízký vztah a pouto, které jim mohou mnozí závidět. Když se však Sonny probere po děsivé nehodě v nemocnici, zjistí, že jeho máma vypadá úplně jinak. Problém je, že je jediný, kdo to vidí. Nikdo mu to ale i přes jasné indicie nevěří, a tak musí přežít po boku potenciálně nebezpečné podvodnice a zároveň všem dokázat, že se nezbláznil.
Od 21. září si můžete na Disney+ pustit hraný remake oblíbené pohádky Odvážná Vaiana. Disney pokračuje ve svém předělávání populárních animáků a znovu nám tak představí příběh mladé dívky, která se vydává na dobrodružství napříč nádhernou Polynésií, aby našla kdysi mocného poloboha Mauiho, jenž jí může pomoci zachránit její lid. Očekávejte velkolepou rodinnou zábavu s prověřenými písničkami a hvězdným Dwaynem Johnsonem s divnou parukou.
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Zdroj: Kinobox,