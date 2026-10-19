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Říjen na Disney+: Odvážná Vaiana, komiksový hrdina i návrat legend

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Říjen je v plném proudu a streamovací platformy se předhánějí v tom, která z nich přijde se zajímavějšími novinkami či osvědčenými tituly. Pozadu nezůstává ani Disney+, které tento měsíc sází na návrat oblíbených hrdinů, seriálů i velkou filmovou premiéru. Co vás na službě během října čeká?
Říjen na Disney+: Odvážná Vaiana, komiksový hrdina i návrat legend

Říjen na Disney+: Odvážná Vaiana, komiksový hrdina i návrat legend

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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