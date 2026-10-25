Řídítka s hrazdičkou a dlouhý banán. Kolo Sobi dvacet znal každý kluk

Vysoká motocyklová řídítka s hrazdičkou, dvacetipalcová kola a dlouhé polstrované sedlo, na které se vešli dva kamarádi. Kolo Sobi dvacet z národního podniku Velamos Sobotín ovládlo československá sídliště a stalo se symbolem školních let.
Když v sedmdesátých letech vyjel z bran podniku v podhůří Jeseníků nový model pro mládež, nikdo nečekal, že se zrodí legenda několika generací. Továrna vyrostla na základech kleinovských železáren v Sobotíně a Petrově nad Desnou, což dokládají kroniky na
oficiálním portálu obce Sobotín. Založili ji bratři Heinzové v roce devatenáct set třicet. Po znárodnění se Velamos stal hlavním dodavatelem dětských bicyklů v zemi. Vývoj tuzemské cyklistiky i konstrukční proměny rámů dnes přibližuje sbírka cyklistiky v Muzeu dopravy Národního technického muzea.
Kolo Favorit stálo polovinu měsíčního platu. Na legendu s berany se přesto stály nekonečné fronty Proč právě Sobi: Geniální zkratka a univerzální stroj pro celou rodinu
Tajemství jména nehledejme v severské tundře. Šlo o zkratku slov Sobotínský bicykl a číslice dvacet značila průměr kol v palcích. Nízký ocelový rám byl mimořádně tuhý a snadno přístupný.
Díky velkému rozsahu nastavení řídítek i sedla na něm ráno uháněl školák do družiny a odpoledne babička na nákup se síťovkou na řídítkách. Zatímco dospělí marně sháněli nedostupný sportovní stroj, jakým bylo
silniční kolo Favorit s berany z Rokycan, na sídlišti byl obratný sobík králem každého dvora. Modré juniorské jízdní kolo Velamos Pionýr dvacet dva z osmdesátých let patřilo k nejoblíbenějším strojům dospívajících školáků. Lavice místo sedla a nezničitelné torpédo v zadním náboji
Nejvýraznějším prvkem byla dlouhá polstrovaná lavice zvaná banán. Měla chromovanou opěrku a nabízela nevídaný komfort. Přestože předpisy jízdu ve dvou zakazovaly, téměř každý kluk vozil vzadu mladšího sourozence nebo kamaráda ze školy.
Dojem motocyklu podtrhovala vysoká řídítka s navařenou příčnou hrazdičkou, na kterou kluci navlékali molitany a na rukojeti dávali barevné třásně. Brzdění zajišťovalo spolehlivé protišlapací torpédo v zadním náboji. Stačilo šlápnout vzad a zadní kolo šlo okamžitě do smyku, což byla na asfaltu oblíbená disciplína.
Bicykl představoval krok k samostatnosti poté, co děti odrostly z věku, kdy byl jejich snem
dětský plechový šlapací Moskvič s funkčními pedály. Expozice v Prvním českém muzeu cyklistiky v Nových Hradech dokumentuje rozsáhlý vývoj tuzemské výroby bicyklů. Od Pionýra k bikrosu: Jak se Sobotín zapsal do dětských vzpomínek
Velamos vyráběl také klasický model Pionýr dvaadvacet s blatníky a nosičem. V osmdesátých letech pak reagoval na vlnu bikrosu modelem BMX dvacet se žlutými loukoťovými koly z plastu a drapáky.
Kolo stálo okolo pěti set až sedmi set korun československých. Podle přehledů, které uchovává
Český statistický úřad v historických datech Statistika&My, tvořila cena zhruba čtvrtinu průměrného platu. Rodiče tak nemuseli sahat do úspor, aby dětem pořídili bicykl.
Plechový sen za půlku výplaty. Proč šlapací Moskvič pobláznil zemi
Z kola pak mladíci po patnáctých narozeninách přirozeně přesedali na motorové stroje, mezi nimiž dominoval
moped Simson S padesát jedna z Mototechny.
Závody v Sobotíně, Petrově a Skutči chrlily statisíce bicyklů ročně. Jak uvádí
analýza Českého statistického úřadu o dopravní výrobě, cyklistika představovala významnou exportní položku mířící do desítek zemí. Dnes jsou dochované kusy vyhledávanými veterány, které dospělým připomínají bezstarostné dětství. Červené juniorské jízdní kolo z tuzemské poválečné produkce ukazovalo dobový důraz na odolné ocelové trubky a jednoduchou mechaniku. Základní technické parametry jízdního kola Velamos Sobi 20
Konstrukční prvek Provedení na kole Funkční výhoda v provozu Typ rámu Nízký ocelový trubkový profil Snadné nasedání pro děti i dospělé Velikost kol Dvacet palců s plášti Barum Vysoká obratnost na sídlištních chodnících Brzdový systém Zadní protišlapací náboj torpédo Spolehlivé brzdění bez údržby lanek Tvar sedla Prodloužená lavice s chromovanou opěrkou Pohodlná jízda i možnost svézt kamaráda Zvednutý výfuk a čtyři kvalty. Proč Simson pobláznil celou zemi Zdroje fotografií Modré juniorské jízdní kolo Velamos Pionýr 22: JendaLelek / Wikimedia CC 4.0 Expozice historických jízdních kol v Nových Hradech: Martin Strachoň / Wikimedia CC 3.0 Červené juniorské jízdní kolo ze sbírky: JendaLelek / Wikimedia CC 4.0