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Řídítka s hrazdičkou a dlouhý banán. Kolo Sobi dvacet znal každý kluk

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Vysoká motocyklová řídítka s hrazdičkou, dvacetipalcová kola a dlouhé polstrované sedlo, na které se vešli dva kamarádi. Kolo Sobi dvacet z národního podniku Velamos Sobotín ovládlo československá sídliště a stalo se symbolem školních let. Když v sedmdesátých letech vyjel z bran podniku v podhůří Jeseníků…
Modré dětské jízdní kolo Velamos Pionýr dvacet dva opřené u dřevěné stěny

Modré dětské jízdní kolo Velamos Pionýr dvacet dva opřené u dřevěné stěny

Zdroj: JendaLelek / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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