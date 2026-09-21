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Vandal se v Praze vyřádil na třech volebních kostkách, škoda je 100 tisíc

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Dennívýzva
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Pražští policisté hledají muže, kterého potřebují vyslechnout v souvislosti s poničením tří kostky s volebními plakáty. Vandal je nejdřív převrátil a pak prořezal. Způsobil tak škodu za 100 tisíc.
Vandal se v Praze vyřádil na třech volebních kostkách, škoda je 100 tisíc

Vandal se v Praze vyřádil na třech volebních kostkách, škoda je 100 tisíc

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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