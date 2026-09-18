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Cizinec, který sjednotil slovanské národy a zachránil je před utlačovateli. Sámův původ a důvody, proč se stal vládcem, jsou dodnes záhadou

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Sámo – jedna z nejvýznamnějších a zároveň nejzáhadnějších postav českého raného středověku. Úspěšně vládnul obrovské říši a čelil nepřátelům ze dvou světových stran. Zároveň se dokázal postarat o 12 manželek a 37 potomků.
Cizinec, který sjednotil slovanské národy a zachránil je před utlačovateli. Sámův původ a důvody, proč se stal vládcem, jsou dodnes záhadou

Cizinec, který sjednotil slovanské národy a zachránil je před utlačovateli. Sámův původ a důvody, proč se stal vládcem, jsou dodnes záhadou

Zdroj: Věnceslav Černý / Creative commons, CC-BY-SA
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