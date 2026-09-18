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Často se teď hádáme, přiznala Slováková o Roušalovi. Sama se kvůli stresu rozplakala

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Nela Slováková ještě v sobotu dopoledne mluvila o tom, že se s Radkem Roušalem poslední týdny často dohadují a že dva měsíce spolu prakticky nic nezažili. Večer po hlavním zápase Oktagonu 93 přidala pokračování, ve kterém zmínila pohotovost.
Často se teď hádáme, přiznala Slováková o Roušalovi. Sama se kvůli stresu rozplakala

Často se teď hádáme, přiznala Slováková o Roušalovi. Sama se kvůli stresu rozplakala

Zdroj: OKTAGON MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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