První dojmy Redmi Note 17 Pro – jak zaujme nový model s 8 340mAh baterií?

Xiaomi uvedlo novou řadu
Redmi Note 17 a nám se v předstihu dostal do redakce model Redmi Note 17 Pro a tak jsme jej vyzkoušeli. Novinka zaujme výrazně větší baterií, rychlejšíhom nabíjením nebo novým designem. Jaký je telefon z našich prvních dojmů? Mimo to výrobce uvedl také vybavenější Redmi Note 17 Pro Max 5G a další dva levnější modely. Na ty se zaměříme v dalších článcích, jelikož jsme je neměli předem na testování. Redmi Note 17 Pro 5G
Jakkoliv to na první pohled může vypadat, že jsme přišli o nějaké snímače na zádech, není tomu tak. Xiaomi jen upravilo design zadního fotomodulu, který už nepřipomíná sporák se čtyřmi plotýnkami, ale jen se dvěma. Za mě to vůbec nevadí a naopak jsem rád, že každá čočka na zádech ukrývá fotoaparát.
Redmi Note 17 Pro 5G; zdroj: Dotekománie
Konstrukce jako taková je bytelná, a nejedná se o úplně nejmenší a nejlehčí zařízení na trhu, to má však svůj důvod. Tím je velká baterie, nikoliv kovový rám. Ten je zde jen plastový, což nejspíš většině lidem vůbec nebude vadit a naopak ocení hmotnost. Ta by totiž při použití kovů jistě ještě narostla.
Odolnost zde zajišťuje v první řadě standard IP68 v případě naší evropské verze. Mimo to zde ale výrobce integroval také vlastní test ve spolupráci se zkušebnou TÜV SÜD. Zde se zaměřil na vylepšení mechanické odolnosti včetně pádu na zem, stisknutí tlačítek nebo opakované použití konektoru. Redmi Note 17 má dle certifikace vydržet pád z výšky tří metrů na žulový povrch. Jelikož jsme telefon nechtěli rozbít, tak jsme toto nicméně nevyzkoušeli.
Redmi Note 17 Pro 5G; zdroj: Dotekománie
Pod tuto REDMI Titan Quality ještě spadá testování voděodolnosti (zde má novinka vydržet až 72 hodin pod vodou ve hloubce do dvou metrů) a také baterie. U ní se zkouší mechanické namáhání stejně jako nabíjecí cykly. Tyto kroky vyšší odolnosti chválím, nicméně až čas ukáže, jak skutečně telefony odolají.
K dispozici jsou tři barevné varianty a to černá, fialová a modrá sky. Právě poslední zmíněná barva se nám dostala do redakce a jako jediná nabízí jemný vzor v tomto případě modré oblohy. Povrchová úprava je ve všech případech matná a to jak skla na zádech tak rámečku. Díky tomu se tak na tělo nechytají otisky prstů.
Máme tu pak stereo reproduktory, které hrají slušně. Čtečka otisků prstů je schovaná v displeji a je umístěna poměrně nízko. Jedná se o optickou čtečku, funguje v praxi spolehlivě.
Redmi Note 17 Pro 5G; zdroj: Dotekománie
Displej
Zobrazovací panel je jedním slovem skvělý a není mu moc co vytknout. Máme tu 6,83palcový AMOLED s frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 3500 nitů (HDR peak). Po celém obraze je maximální jas pak 1800 nitů. Krycím sklem je v tomto případě Corning Gorilla Glass Victus 2. Potěší též ochrana očí. Na slunci je viditelnost skvělá a oceňuji také tenké rámečky kolem displeje.
Redmi Note 17 Pro 5G; zdroj: Dotekománie
Hardware
V Česku můžete koupit buď kombinaci 6 / 256 GB nebo 8 / 512 GB. Chválím nicméně za fakt, že úložiště těchto variant je rychlejší typu UFS 3.1. Není to ale jen o pamětích, také procesor je zde jiný než u předchůdce. Konkrétně tu najdeme Snapdragon 6s Gen 4, už tu nemáme MediaTek.
Geekbench 6 a Geekbench 7; zdroj: Dotekománie
Baterie
Velký posun nastal v oblasti baterie. Ta dostala do vínku rovnou 8 340 mAh, což by byla před pár lety v takto tenkém těle nevídaná hodnota. Tento posun díky křemíkovo-uhlíkovým bateriím mě zkrátka nepřestává překvapovat, výrobce se chlubí třídenní výdrží. V realitě to skutečně znamená z mojí zkušenosti až tři dny méně náročného používání. Dva dny podle mě nejsou problém snad za žádných okolností.
Redmi Note 17 Pro 5G; zdroj: Dotekománie
Mimo to zde výrobce zmiňuje, že ani po 1000 cyklech nemá klesnout původní kapacita baterie pod 80 procent.
Nabíjení pak probíhá drátem maximálně výkonem 67 W. To jsem vyzkoušel a za 20 minut jsem nabil necelých třicet procent kapacity. Za jednu hodinu dobíjení 90W Xiaomi adaptérem s originálním kabelem jsem pak byl z osmi na 84 procentech. Bezdrátové nabíjení zde nemáme, to v této cenové hladině ani není běžné.
Redmi Note 17 Pro 5G; zdroj: Dotekománie
Fotoaparát
Snímače na zádech jsou dva, máme tu klasickou kombinaci hlavního a ultra širokoúhlého snímače. Mezigeneračně se však snížilo rozlišení z 200 na 50 Mpx a senzor se pak také zmenšil. Ultrawide má pak 8 Mpx, což vždy hodnotím jako méně pozitivní, na tento úhel záběru by se vždy hodilo aspoň 12 Mpx. Níže můžete vidět pár momentek.
Ultra širokoúhlý vs. hlavní snímač; zdroj: Dotekománie
Hlavní snímač; zdroj: Dotekománie
Redmi Note 17 Pro dostane 6 let bezpečnostních aktualizací, a čtyři velké aktualizace. Na trh dorazil telefon s Androidem 16.
HyperOS 3; zdroj: Dotekománie
Shrnutí dojmů
Redmi Note 17 Pro 5G nabízí trochu něco jiného než předchůdce. Má skvělou baterii, rychlejší nabíjení nebo nový design s vyšší odolností. Líbí se mi pak štědré bonusy ke koupi. Výrobce vám dá jednu výměnu displeje v prvních dvou letech a jednu výměnu baterie v prvních třech letech. A pak tu máme 6 měsíců Google One, 3 měsíce Spotify Premium a 2 měsíce YouTube Premium. Prodej startuje 17. září, tedy dnes.
Redmi Note 17 Pro 5G; zdroj: Dotekománie
Cena Redmi Note 17 Pro 5G: 6 GB RAM + 256 GB → 9 999 Kč Redmi Note 17 Pro 5G: 8 GB RAM + 512 GB → 11 999 Kč