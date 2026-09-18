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Podceňované ovčí mléko nabízí organismu řadu zajímavých přínosů. Jeho pravidelné pití může překvapivě prospívat zdraví

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Lidé využívali jedinečné výhody ovčího mléka po tisíce let. Země Středomoří zůstávají největšími producenty na světě. Mimořádně dlouhý život bulharských ovčáků je často připisován částečně prospěchu ovčího mléka pro lidské zdraví. Stále více se ukazuje, že ovčí mléko má neobvyklý zdravotní potenciál.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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