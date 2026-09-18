Klenot západních Čech: Konstantinovy Lázně nabízejí božský klid. Objevte jejich kouzlo

Jsou malé, ukryté mezi lesy a na rozdíl od nejslavnějších českých lázeňských měst nepůsobí dojmem, že by se snažily ohromit návštěvníka na první pohled. Konstantinovy Lázně sázejí na něco mnohem prostšího. Na ticho, zeleň, léčivý pramen a tempo, při kterém není potřeba nikam spěchat.
Právě tahle nenápadnost je možná jejich největší předností. Jediné lázně Plzeňského kraje mají více než dvě století dlouhou tradici, moderní wellness, významnou kardiologickou léčbu a okolí, do něhož můžete vyrazit rovnou z lázeňského parku.
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Konstantinovy Lázně leží přibližně 35 kilometrů západně od Plzně v nadmořské výšce kolem 520 metrů. Místo je obklopené lesy a jeho lázeňská část přirozeně splývá s rozsáhlým parkem. Právě ten vytváří atmosféru, která je od rušnějších lázeňských center poměrně vzdálená. Centrum Konstantinových Lázní si zachovalo komorní atmosféru, díky níž zde návštěvníci najdou především klid, zeleň a typickou lázeňskou pohodu. Foto: Petr Zmatlík / Google Maps
Na Konstantinových Lázních mě zaujalo především to, že tu vlastně
není potřeba vymýšlet složitý program. Stačí si projít park, zastavit se u pramene, sednout si na chvíli na lavičku a pokračovat dál do okolní krajiny. Celé místo jako by člověka samo vybízelo zpomalit a na chvíli zapomenout na každodenní shon.
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Historie zdejších pramenů je podstatně starší než samotné lázně. Písemná zmínka z roku 1566 připomíná
lokalitu označovanou jako Smraďák. Místní sedláci podle dochovaných záznamů využívali malou tůň s nápadně zbarvenou a páchnoucí vodou.
Za počátek organizovaného lázeňství se považuje rok 1803, kdy sedláci z nedaleké Nové Vsi postavili u pramene
první jednoduché lázeňské zařízení. Významnou roli později sehrál rod Löwensteinů. Právě po knížeti Konstantinovi začalo místo nést dnešní jméno.
V letošním roce vstoupily Konstantinovy Lázně už do své
223. lázeňské sezony. Přesto si dodnes zachovávají měřítko malého lázeňského místa.
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Srdcem lázní je dnes
Prusíkův pramen, který vyvěrá přímo v lázeňském parku ve skleněném pitném pavilonu. Je pojmenovaný po významném českém internistovi a kardiologovi Bohumilu Prusíkovi, jenž byl velkým podporovatelem zdejšího lázeňství. Prusíkův pramen je jedním ze symbolů Konstantinových Lázní. Zdejší minerální voda je známá vysokým obsahem přírodního oxidu uhličitého. Foto: Demeter Jurista / Google Maps
Zdejší minerální voda je mimořádná
vysokým obsahem přírodního oxidu uhličitého. Lázně uvádějí, že chemické rozbory u ní prokázaly nejvyšší obsah volného oxidu uhličitého mezi přírodními léčivými zdroji tohoto typu v Česku.
Ředitelka lázní Dana Jurásková k tomu
pro Český rozhlas uvedla:
„Pramen má nejvyšší obsah volného kysličníku uhličitého ze všech pramenů, které vyvěrají na území České republiky.“ Srdce a cévy mají hlavní slovo
Právě minerální uhličitá voda stojí za podstatnou částí tradiční léčby. Využívá se mimo jiné
při uhličitých koupelích, přičemž léčebný program doplňuje pohybová terapie, fyzioterapie, masáže, vodoléčba nebo další fyzikální procedury.
Konstantinovy Lázně se dlouhodobě specializují především
na pacienty s nemocemi oběhového ústrojí. Péče se týká například stavů po infarktu, srdečních operacích, některých cévních příhodách nebo hypertenze. Lázně se zaměřují také na vybrané diagnózy pohybového, nervového či dýchacího ústrojí.
Centrem zdravotní péče je
hotel Prusík. Nacházejí se v něm lékařské ordinace, rehabilitační zázemí, balneologické provozy i vybavení pro některá kardiologická vyšetření. Za odpočinkem můžete přijet i bez léčebného pobytu
Konstantinovy Lázně přitom rozhodně nejsou místem pouze pro pacienty s lázeňským poukazem.
Moderní Wellnesscentrum Konstantin má přibližně 800 metrů čtverečních a z velkých oken se otevírá výhled přímo do lázeňského parku. Wellnesscentrum Konstantin doplňuje tradiční lázeňskou péči moderním zázemím s bazénem, vířivkami a relaxační částí. Foto: Michal Karas / Google Maps
Uvnitř najdete například: krytý bazén s vodou o teplotě přibližně 28 až 30 °C dvě vířivky Kneippův chodník finskou saunu a biosaunu parní lázeň odpočinkovou zónu fitness centrum
Samotný bazén má rozměry 10×12 metrů a doplňuje jej
pět masážních vodopádů. Vířivky mají vodu vyhřátou přibližně na 33 až 35 °C. Největší luxus najdete venku
Při pročítání nabídky lázní jsem měla pocit, že by byla škoda zůstat celý den pouze uvnitř wellness.
Okolní krajina je totiž jednou z nejsilnějších stránek celého místa.
Přímo z Konstantinových Lázní vedou turistické a naučné trasy. Jedním z přirozených cílů je
Hradišťský vrch. V okolí lze pokračovat ke zřícenině hradu Gutštejn, na Krasíkov se zbytky hradu Švamberk nebo na nedaleký Ovčí vrch.
Dopoledne se tak nabízí procházka lesem, odpoledne bazén nebo procedura a večer návrat do lázeňského parku.
Místo pro ty, kteří už mají ruchu dost
Pokud od lázní očekáváte monumentální kolonády, přeplněné promenády a desítky obchodů, Konstantinovy Lázně na vás mohou působit až příliš nenápadně. Kdo ale hledá přírodu,
léčebnou tradici a možnost na pár dní zpomalit, může být příjemně překvapen. Rozhledna na Hradišťském vrchu patří k oblíbeným výletním cílům v okolí Konstantinových Lázní a nabízí příležitost spojit lázeňský pobyt s procházkou přírodou. Foto: Dingoa/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Tahle
západočeská oáza totiž nepotřebuje soupeřit s Karlovými Vary ani Mariánskými Lázněmi. Její největší předností je právě to, že je jiná. Menší, zelenější a klidnější. A někdy je několik dní, během kterých slyšíte hlavně stromy, ptáky a vlastní kroky, přesně tím, co člověk potřebuje. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, konstantinovylazne.cz, rozhlas.cz, konst-lazne.cz