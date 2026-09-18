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Klenot západních Čech: Konstantinovy Lázně nabízejí božský klid. Objevte jejich kouzlo

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Jsou malé, ukryté mezi lesy a na rozdíl od nejslavnějších českých lázeňských měst nepůsobí dojmem, že by se snažily ohromit návštěvníka na první pohled. Konstantinovy Lázně sázejí na něco mnohem prostšího. Na ticho, zeleň, léčivý pramen a tempo, při kterém není potřeba nikam spěchat.
Klenot západních Čech: Konstantinovy Lázně nabízejí božský klid. Objevte jejich kouzlo

Klenot západních Čech: Konstantinovy Lázně nabízejí božský klid. Objevte jejich kouzlo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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