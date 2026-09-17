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iQOO potvrzuje brzký příchod tabletu Pad Ultra

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Spekulace z posledních týdnů kolem novinky s názvem Pad Ultra od firmy iQOO začínají konečně dostávat první reálné obrysy. Blížící se tablet bude zaměřen na...
iQOO potvrzuje brzký příchod tabletu Pad Ultra

iQOO potvrzuje brzký příchod tabletu Pad Ultra

Zdroj: iQOO Pad Ultra | Zdroj: Gizmochina
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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