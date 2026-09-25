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Rajčata na podzim nekončí. Jednu chybu na záhonu teď nedělejte, problém se může vrátit příští rokPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Posledním utrženým rajčetem práce na záhonu nekončí. Zdravé rostliny lze za určitých podmínek využít v kompostu, silně napadená nať, nemocné listy nebo zahnívající plody však vyžadují větší opatrnost. Důkladný podzimní úklid omezuje množství infikovaných zbytků a může snížit riziko problémů v další sezoně.
Rajčata na podzim nekončí. Jednu chybu na záhonu teď nedělejte, problém se může vrátit příští rok
Zdroj: depositphotos
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