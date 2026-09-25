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Rajčata na podzim nekončí. Jednu chybu na záhonu teď nedělejte, problém se může vrátit příští rok

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Posledním utrženým rajčetem práce na záhonu nekončí. Zdravé rostliny lze za určitých podmínek využít v kompostu, silně napadená nať, nemocné listy nebo zahnívající plody však vyžadují větší opatrnost. Důkladný podzimní úklid omezuje množství infikovaných zbytků a může snížit riziko problémů v další sezoně.
Rajčata na podzim nekončí. Jednu chybu na záhonu teď nedělejte, problém se může vrátit příští rok

Rajčata na podzim nekončí. Jednu chybu na záhonu teď nedělejte, problém se může vrátit příští rok

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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