Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely. Krtci z čeledi krtkovitých (Talpidae) patří mezi hmyzožravce, stejně jako ježci. Většinu života stráví pod zemí. Lopatovité tlapky jim dovolí razit spleť chodeb: hlubší tunely slouží k hnízdění a zimování, mělčí k lovu. Na povrchu z toho zbydou krtince a měkká, houbovitá půda. Pro zvědavce je to důmyslná pevnost. Pro trávník noční šichta s převrácenou hlínou.
Krtčí spižírna a kypření záhonu
Krtek žije z žížal, larev a hmyzu. Kořist často znehybní a uloží do podzemní spižírny na horší časy. Tím snižuje počet některých škůdců a zároveň kypří půdu. Krtinec na okrasném trávníku ale málokoho potěší, zvlášť když chodba podkope kořeny. Chcete-li zvíře jen odklonit od záhonu, jděte na čich. Podmáslí proti krtkům sází právě na něj.
Taktika s podmáslím krok za krokem
Hledejte čerstvé hromádky a měkká místa. Tam vede aktivní tunel. Podmáslí smíchejte s vodou zhruba napůl, ať směs do chodby vteče. Nalijte ji přímo do nory a okolí krtince. Kyselé, štiplavé aroma krtkovi vadí, protože pod zemí se orientuje čichem. Postup opakujte každé dva až tři dny a vždy po dešti, jinak pach vyprchá. Na jaře, kdy se lovci drží blíž k povrchu, zabírá zásah lépe než v mrazu.
Foto: Pixabay
Tip: V září potřebuje zvýšenou pozornost též trávník. Dejte na rady odborníka.
Bylinky a další kuchyňské vůně
Kolem záhonu vysaďte mátu, bazalku, česnek nebo cibuli. Silice jim lezou do nosu podobně jako podmáslí. Do chodeb můžete přisypat kávovou sedlinu, citrusovou kůru nebo smíchat podmáslí se syrovátkou. Olej z máty či eukalyptu ve vodě poslouží jako zálivka okrajů trávníku. Cíl je stejný: znepříjemnit tunel, donutit krtka přestěhovat spižírnu o kus dál a nechat žížaly i hlínu na pokoji.
Zdroje info: Autorka, https://www.marianne.cz/venkov-styl/venkov-styl/zahrada/krtek-ze-zahrady-zmizel-diky-salku-podmasli-prirodni-trik-funguje-lepe-nez
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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