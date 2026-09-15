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Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely

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Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely. Krtci z čeledi krtkovitých (Talpidae) patří mezi hmyzožravce, stejně jako ježci. Většinu života stráví pod zemí. Lopatovité tlapky jim dovolí razit spleť chodeb: hlubší tunely slouží k hnízdění a zimování, mělčí k lovu. Na povrchu z toho zbydou krtince a měkká, houbovitá půda. Pro zvědavce je to důmyslná pevnost. Pro trávník noční šichta s převrácenou hlínou.
Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely

Podmáslí proti krtkům: štiplavá vůně jim rozbije podzemní bufet i tunely

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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