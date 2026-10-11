Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V neděli ve 20:00 to vypukne: Prima MAX vytáhne strhující oscarový hit s nejkrásnějším hercem historie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Útěk od rozpadající se rodiny přivedl šestnáctiletého chlapce k neuvěřitelné kariéře falešného pilota, lékaře i právníka. Dokázal oklamat úřady, natisknout miliony dolarů v padělaných šecích a uspořádat strhující honičku přes několik kontinentů.
V neděli ve 20:00 to vypukne: Prima MAX vytáhne strhující oscarový hit s nejkrásnějším hercem historie

V neděli ve 20:00 to vypukne: Prima MAX vytáhne strhující oscarový hit s nejkrásnějším hercem historie

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
KVÍZ: Strčili by vás osmáci do kapsy? Otestujte se z učiva základky, které dospělí nejčastěji pletou
KVÍZ: Strčili by vás osmáci do kapsy? Otestujte se z učiva základky, které dospělí nejčastěji pletou
Zeptali jsme se AI, který je nejkrásnější český herec. Odpověď vyvolala šok
Zeptali jsme se AI, který je nejkrásnější český herec. Odpověď vyvolala šok

Když algoritmus dostal za úkol najít nejpřitažlivějšího muže tuzemské kinematografie, všichni tipovali...

Nasypte toto v říjnu na spáry mezi dlaždicemi. Plevel a mechy se rozpustí jako voda a na jaře už se neobjeví
Nasypte toto v říjnu na spáry mezi dlaždicemi. Plevel a mechy se rozpustí jako voda a na jaře už se neobjeví

Říjnový úklid zámkové dlažby není jen o vzhledu. Pokud zasáhnete včas, ušetříte si jarní katastrofu.

Zima se nekoná, do Česka se vrací vedra. Meteorologové změnili předpověď z minuty na minutu
Zima se nekoná, do Česka se vrací vedra. Meteorologové změnili předpověď z minuty na minutu

Po víkendovém ochlazení s přízemními mrazíky čeká Česko ve čtvrtek 15. října překvapivý návrat teplot k 20...

Češi ho jí málo, i když je plný vápníku. Tato levná potravina chrání kosti více než mléčné výrobky
Češi ho jí málo, i když je plný vápníku. Tato levná potravina chrání kosti více než mléčné výrobky

Pevné kosti a zdravé zuby nevyžadují nutně litry mléka. Existuje dostupná rostlinná surovina, která v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.