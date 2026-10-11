V neděli ve 20:00 to vypukne: Prima MAX vytáhne strhující oscarový hit s nejkrásnějším hercem historie

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Neděle večer. Venku tma, doma klid. Ideální chvíle zapomenout na pracovní týden a ponořit se do příběhu, který vás nenechá vydechnout. Žánrově jde o kriminální drama s nádechem komedie, natočené za desítky milionů dolarů. V hlavních rolích dvě hollywoodské ikony. A téma? Mladík, který předstíral identity tak dokonale, že mu uvěřila i FBI.
Zní to neuvěřitelně? Ještě neuvěřitelnější je, že se to opravdu stalo. A dnes večer to uvidíte na vlastní oči.
Když se rozpadne rodina, narodí se génius podvodu
Film Chyť mě, když to dokážeš (v originále Catch Me If You Can) vypráví skutečný příběh Franka Abagnala Jr. Šestnáctiletý chlapec uteče z domova poté, co se rozvedou jeho rodiče. Místo slz si ale nasadí uniformu pilota a začne žít dvojí život.
Postupně se vydává za dopravního pilota, dětského lékaře i právníka. Tiskne padělané šeky v hodnotě milionů dolarů. A celou dobu mu v patách kráčí agent FBI Carl Hanratty, který ho chce za každou cenu dostat.
Režie se ujal Steven Spielberg, hlavní role obsadil Leonardo DiCaprio a Tom Hanks. Natáčení proběhlo v roce 2002, premiéra o rok později.
Hanks si roli vyprosil. Spielberg natočil rekord
Tom Hanks si po přečtení scénáře sám zavolal Spielbergovi. „Nechci hrát akčního hrdinu. Chci být strohý úředník s brýlemi, který drží film v realitě,“ řekl tehdy herec. Spielberg souhlasil.
Natáčení trvalo pouhých 52 dní. Štáb se přesunul na více než 140 lokací po celém světě. Jde o jedno z nejrychlejších natáčení v kariéře režiséra, který jinak pracuje měsíce.
Mezi kandidáty na režii figurovali i David Fincher, Gore Verbinski, Lasse Hallström nebo Miloš Forman. Nakonec vyhrál Spielberg, který dokázal skloubit napětí s lehkostí a nostalgií šedesátých let.
Dětská zranitelnost místo chamtivosti
Filmoví kritici zdůrazňují klíčový motiv celého vyprávění. Frank Abagnale Jr. nepodváděl z chamtivosti. Podváděl z naivní naděje, že získanými penězi scelí rozpadlé manželství svých rodičů.
Jde o hluboce lidský příběh o ztrátě domova, touze po uznání a hledání identity. Agent Hanratty zase představuje opak – muže bez rodiny, který žije jen pro práci. Oba protagonisté se tak stávají zrcadlovými obrazy.
Spielberg dokázal vytvořit atmosféru, která je zároveň prozářená i melancholická. Hudba Johna Williamse dokonale podtrhuje nostalgii i napětí.
Tržby přes 600 milionů v dnešních relacích
Produkční rozpočet činil 52 milionů USD. Celosvětové tržby dosáhly 352,1 milionu USD. Po započtení inflace odpovídá tehdejší rozpočet přibližně 90 milionům USD a globální tržby přesahují hodnotu 600 milionů USD.
Jde o jeden z nejvýnosnějších autorských projektů Stevena Spielberga mimo jeho trikové série. Film se stal kultovní klasikou a dodnes patří mezi nejoblíbenější kriminální snímky.
Na ČSFD má hodnocení 87 %, na IMDb 8,1/10. Diváci oceňují především chemii mezi DiCapriem a Hanksem, precizní režii a nostalgickou atmosféru.
Oscarové mýty a skutečná pravda
Ačkoliv internetem kolují mýty o oscarovém triumfu, film ve skutečnosti nezískal ani jednoho Oscara. Proměnil pouze dvě nominace – pro Christophera Walkena za vedlejší roli a Johna Williamse za hudbu.
Historické výzkumy Alana C. Logana navíc odhalily, že reálný Frank Abagnale Jr. si většinu vyprávění vymyslel. Značnou část udávaného období strávil ve vězení za drobné kriminální delikty, nikoliv na útěku před FBI.
Spielberg ale natočil film podle knihy a autobiografie, která vyšla v roce 1980. Tehdy ještě nikdo nepochyboval o pravdivosti příběhu.
Zdroj: youtube.com
Bezchybně natočená krimi s lidským srdcem
„Bezchybně natočená, skvěle napsaná a brilantně zahraná komediální krimi. Spielberg vykouzlil prozářenou atmosféru 60. let, kde i napínavý souboj mezi DiCapriem a Hanksem působí překvapivě lidsky, hřejivě a neskutečně zábavně,“ píše jeden z diváků na ČSFD.
Film kombinuje napětí s humorem, nostalgii s akčními scénami. DiCaprio podává jeden ze svých nejlepších výkonů, Hanks zase dokazuje, že i strohá role může být magnetická.
Nenechte si tento klenot ujít na stanici Prima MAX v neděli 11. 10. 2026 od 20:00 do 23:00. Máte rádi filmy, kde se za napětím skrývá lidské srdce?
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová