Google po třech letech chystá nástupce Fitbit Charge. Unikly detaily o zařízení, které vydrží týden bez nabíjení

Google představil Fitbit Charge 6 přesně 28. září 2023 a od té doby řadu s displejem neaktualizoval. Tři roky ticha teď prolamuje série úniků, které začaly v srpnu 2026 záběrem neznámého trackeru v reklamě na Pixel 11, pokračovaly zářijovým záznamem u americké FCC a vyvrcholily začátkem října, kdy weby
9to5Google a Android Authority zveřejnily název, rendery i specifikace nového zařízení. Jmenuje se Fitbit Edge, má podlouhlý AMOLED displej, vestavěnou GPS, výškoměr a podle uniklých materiálů vydrží až sedm dní bez nabíjení. Oficiální potvrzení od Googlu zatím chybí; všechny detaily pocházejí z uniklých materiálů a sekundárních zdrojů. Co přesně o Fitbit Edge víme
Uniklé specifikace, které jako první přinesl Android Headlines a následně je rozšířily další redakce, kreslí poměrně ucelený obrázek:
Displej: 1,34″ AMOLED, podlouhlý formát typický pro řadu Charge Senzory: GPS (GNSS), výškoměr, automatické rozpoznání aktivit Konektivita: Bluetooth LE, bez Wi-Fi, bez LTE Funkce na zápěstí: notifikace z telefonu, Google Maps, ovládání YouTube Music, Find My Phone Kompatibilita: Android 11+ a iOS 16.4+ Výdrž baterie: až 7 dní bez always-on displeje, přibližně 2 dny s AOD Odhadovaná cena: 179 € / 159 £ (podle úniku citovaného přes Dealabs)
Při přepočtu kurzem ČNB z 6. října 2026 vychází evropská cena orientačně na 4 400 až 4 600 Kč. Reálná česká cenovka by ale mohla být vyšší. Google zatím Česko neuvádí v oficiálním seznamu regionální dostupnosti Fitbit zařízení, přestože
český Google Store sekci Fitbit aktivně zobrazuje. Proč Google tři roky mlčel
Oficiální vysvětlení neexistuje. Fakta ale naznačují určitý sled priorit. V květnu 2026 Google uvedl bezdisplejový Fitbit Air za 99 dolarů, minimalistický tracker bez obrazovky zaměřený na pasivní sběr zdravotních dat. Současně převedl celý ekosystém Fitbit z původní aplikace do nové
Google Health. Nejdřív tedy přestavěl software a zaměřil se na nejjednodušší segment. Teprve potom se podle úniků vrací ke střední třídě s displejem.
Edge tak zaplňuje mezeru, kterou Google po Charge 6 nechal prázdnou: prostor mezi jednoduchým trackerem na zápěstí a plnohodnotnými Pixel Watch 5, které stojí výrazně víc a fungují výhradně s Androidem. Fitbit Air neměl displej, zatímco Pixel Watch vyžadují výrazně častější nabíjení. Edge má být kompromisem pro ty, kdo chtějí vidět data přímo na zápěstí, ale nechtějí řešit nabíjení každý den.
Týden výdrže v kontextu konkurence
Sedmidenní výdrž zní lákavě, ale u trackerů Fitbit nejde o novinku; až sedm dní oficiálně slibuje i Charge 6. Edge by této hodnoty podle úniku mohl dosahovat díky kombinaci menšího displeje, úspornějšího čipsetu bez plného Wear OS a absence Wi-Fi i LTE. Jde o kombinaci, která šetří energii, ale zároveň znamená omezenější funkce.
Jak si Edge stojí vedle konkurence?
Zařízení Výdrž baterie Displej GPS Cena (orientačně) Fitbit Edge (únik) ~7 dní (bez AOD) 1,34″ AMOLED Ano ~4 500 Kč Xiaomi Smart Band 10 Pro až 21 dní AMOLED Ano ~1 200 Kč Garmin vívoactive 6 až 11 dní AMOLED Ano ~8 000 Kč Apple Watch Series 11 až 24 h (38 h LPM) OLED Ano ~11 000 Kč Samsung Galaxy Watch8 až 30 h (s AOD) AMOLED Ano ~8 000 Kč
Edge tedy nebude králem výdrže v celé kategorii. Xiaomi vydrží výrazně déle a Garmin také. Oproti plnohodnotným chytrým hodinkám od Applu a Samsungu je ale rozdíl zásadní. Sedm dní proti zhruba jednomu. Pro určitý typ uživatele může právě výdrž převážit nad širší nabídkou funkcí.
Pro koho Edge dává smysl a pro koho ne
Silným kandidátem na Edge je člověk, který chce GPS na běhání, notifikace na zápěstí a základní ovládání hudby, ale nechce každý večer hledat nabíječku. Důležitý detail: Edge podle úniků funguje i s iPhonem, zatímco Pixel Watch 5 jsou pouze pro Android. Fitbit tak zůstává pro Google vstupní branou k uživatelům ekosystému Apple.
Naopak kdo čeká LTE, volání ze zápěstí, široký katalog aplikací nebo plnohodnotný Wear OS, ten u Edge narazí. V Evropě je situace ještě omezenější: Google od června 2024 v rámci EHP zrušil možnost instalace aplikací třetích stran na zařízení Fitbit prostřednictvím Fitbit Gallery. Edge tak bude v Evropě spíše uzavřeným trackerem s několika vybranými funkcemi od Googlu než otevřenou platformou.
Kdy se Edge objeví v prodeji
Přesné datum Google neoznámil. Časová osa úniků, která se táhne od srpna přes září až do října 2026, ale naznačuje, že představení by mohlo být otázkou týdnů. Zda bude Česko mezi prvními trhy, zůstává otevřené. Google tu Fitbit nabízí, ale oficiální regionální dostupnost jednotlivých modelů se liší a samotné úniky zatím český prodej nepotvrzují.
Fitbit Edge nepůsobí jako revoluce. Pokud se úniky potvrdí, půjde spíše o strategický návrat k formátu, o kterém Google ví, že funguje, a který po tři roky nechal bez přímého nástupce.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík