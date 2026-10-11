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Beztrnné ostružiny přikryté textilií vymrznou za jedinou noc bez sněhu. Zakryjte je jinak a neztratíte ani jediný keř

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Netkaná textilie přidá ostružinám v mrazu jen pár stupňů navíc. Když udeří holomráz s větrem, výhony pod ní promrznou. Nízké dřevěné štíty jim dávají výrazně větší rezervu.
Beztrnné ostružiny přikryté textilií vymrznou za jedinou noc bez sněhu. Zakryjte je jinak a neztratíte ani jediný keř

Beztrnné ostružiny přikryté textilií vymrznou za jedinou noc bez sněhu. Zakryjte je jinak a neztratíte ani jediný keř

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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