Beztrnné ostružiny přikryté textilií vymrznou za jedinou noc bez sněhu. Zakryjte je jinak a neztratíte ani jediný keř

Netkaná textilie, známá jako spunbond, lutrasil či agrotextilie, slouží na zahradách jako univerzální pomocník. Přes léto chrání zeleninu, na podzim prodlužuje sezónu a v zimě kryje choulostivé dřeviny. Její tepelný přínos je ale skromný. Podle
Wisconsin Horticulture zvedají běžné kryty teplotu pod sebou zhruba o jeden až čtyři a půl stupně v závislosti na gramáži. Lehké varianty ji nezvednou prakticky vůbec.
Jenže ostružiny potřebují mnohem víc. Odborníci z
NC State Extension uvádějí, že výhony utrpí zimní poškození přibližně mezi −12 a −18 °C, podle odrůdy a toho, jak dobře se stihly otužit. Univerzita v Oregonu dodává, že po teplém výkyvu mohou být pupeny poškozeny už při −7 °C. Když tedy venku mrzne na −16 °C a pod textilií je o dva stupně tepleji, výhon se ocitne přesně v pásmu, kde pletiva odumírají.
U beztrnných kultivarů je situace ještě citlivější. Univerzita v Marylandu je řadí do teplejších klimatických pásem a upozorňuje, že v chladnějších oblastech hrozí zimní poškození. Illinois Extension zase popisuje, že u beztrnných plazivých typů začíná vymrzání vždy na koncích prutů. Právě tam, kde má vyrůst nejvíc plodonosných větviček.
Vítr situaci dál zhoršuje. Prodyšná textilie sice omezí jeho nápor, ale vzduch pod ní se rychle vyměňuje a teplota se vyrovnává s okolím. Bez sněhové peřiny nahoře tak kryt funguje spíš jako závoj než jako kabát.
Dřevěné štíty vytvoří vzduchovou kapsu, kterou vítr nevyfouká
Sníh je nejlepší izolant, jaký zahrada zná. Podle časopisu Naše krásná zahrada sníží už deseticentimetrová vrstva mráz o pět stupňů a půlmetrová závěj pomáhá rostlinám přečkat i −30 °C. Holomráz je zrádný právě tím, že tahle ochrana chybí.
Dřevěné štíty se snaží napodobit, co by jinak dělala sněhová pokrývka. Výhony se položí nízko k zemi a podloží se, aby nespočívaly v mokru. Nad ně se nasadí lehké desky z prken jako nízká stříška. Vršek ochrání fólie proti dešti a těžkému mokrému sněhu. Pod konstrukcí tak zůstane suchá vzduchová dutina, kterou vítr neprofoukne a kde se teplota mění pomaleji.
Kryt má být co nejnižší, aby ho snadno zapadal sníh, a zároveň má zabírat co největší plochu kolem keře. Půda pod ním pak nepromrzá skrz nezakrytá meziřadí a vydává teplo k výhonům. Široké prkenné štíty tuhle podmínku splní přirozeně.
Srovnání tří nejčastějších způsobů krytí:
Kryt Mráz Vítr Vlhkost při oblevě Netkaná textilie přidá jen několik stupňů tlumí částečně prodyšná, ale může přimrznout k výhonům Samotná fólie drží teplo krátkodobě dobře bez větrání hrozí vypření Dřevěné štíty s fólií větší vzduchová kapsa spolehlivě čela lze otevřít a vyvětrat
Podle nás je to klíčový argument pro prkna: řeší přesně tu kombinaci, která keře hubí nejčastěji, tedy mráz bez sněhu, vítr a následné oblevy.
Kdy ohýbat výhony beztrnných ostružin, aby u báze nepraskly
Nejlepší ochrana nepomůže, pokud se pruty nedají sklopit k zemi. Silné zdřevnatělé výhony bývají na podzim tuhé a při násilném ohýbání praskají přímo u krčku. Je proto dobré pracovat s nimi už v létě, v roce, kdy vyrostou. Mladé náhradní výhony se postupně vedou podél země a připevňují háčky nebo skobami. Na podzim pak leží tam, kde mají.
Kdo tuto fázi zmeškal, má podle zahrádkářského návodu ještě příležitost koncem září či začátkem října. Výhony se svážou do svazku a přichytí nízko, zhruba do 30 cm nad zemí. Pokud vzdorují, vyplatí se postupovat po etapách:
zatížit pruty lehce a nechat je několik dní uvolnit, tlak přidávat postupně, nikdy najednou u báze, prasklý nebo nalomený prut raději zkrátit, než riskovat celý.
V našich podmínkách platí rozumné pravidlo: ohýbat koncem září a v říjnu, štíty nasadit před příchodem trvalejších mrazů.
Vymrzlé ostružiny: jak poznat škodu a co zachránit
Pokud zima přesto udeřila, prozradí to jaro. NC State popisuje typické příznaky: odumřelé konce výhonů, opožděné či nepravidelné rašení a postranní plodonosné větvičky, které začnou koncem jara vadnout. Rychlý test nabízí ostrý nůž. Rozříznutý pupen s tmavým středem už nevyraší.
Illinois Extension radí vybrat přeživší výhony nebo jejich zdravé části, vyvázat je a poškozené dřevo odstranit. Úroda bude slabší, ale keř zpravidla přežije. Ostružina plodí na dvouletých prutech, a když vymrznou ty plodonosné, kořeny dál ženou nové výhony pro příští rok.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková