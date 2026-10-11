Mastný povlak na plastových dózách nemusí odolávat celé hodiny. Šikovný trik hospodyněk ho odstraní bez trápení

Mastný povlak na plastových dózách nemusí odolávat celé hodiny. Šikovný trik hospodyněk ho odstraní bez trápeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 11.10.2026 06:20
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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