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Střelák: Insolvenční řízení a špička tabulky. Dvě tváře budějovického Dynama

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Dynamo čelí insolvenčnímu řízení a mezi věřiteli figuruje i bývalý kapitán a trenér Jiří Kladrubský. Moderátoři podcastu Střelák v nové epizodě rozebírají, co prozrazují veřejně dostupné dokumenty, proč je radost z vedení ve třetí lize hořkosladká a kdo patří do ideální jedenáctky Dynama.
Střelák: Insolvenční řízení a špička tabulky. Dvě tváře budějovického Dynama

Střelák: Insolvenční řízení a špička tabulky. Dvě tváře budějovického Dynama

Zdroj: SK Dynamo České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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