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Průchod mezi Arcibiskupským a Šternberským palácem vede do zahrady, kterou neznají ani Pražáci. Vstup je zdarma

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Pár kroků od davů na Hradčanském náměstí ukrývá Národní galerie zahradu s jezírkem a obřím čápem. Vstupenku ani rezervaci nepotřebujete.
Průchod mezi Arcibiskupským a Šternberským palácem vede do zahrady, kterou neznají ani Pražáci. Vstup je zdarma

Průchod mezi Arcibiskupským a Šternberským palácem vede do zahrady, kterou neznají ani Pražáci. Vstup je zdarma

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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