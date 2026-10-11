Vyhlašujeme nejhorší fazole v konzervě ze supermarketu. Češi je pořád kupují a neví, co je v nálevu

Fazole v rajčatové omáčce mají v mnoha spížích stálé místo jako pojistka na dny, kdy se nechce vařit. Sahá se po té plechovce, na kterou je člověk zvyklý, a nutriční tabulka na zadní straně zůstává většinou bez povšimnutí. Laboratorní test přitom ukázal, že v údajích z této tabulky, hlavně u soli, se jednotlivé výrobky rozcházejí víc, než by kdo čekal.
Jedna konzerva spolkne denní příděl soli
Spotřebitelská organizace dTest poslala do laboratoře 16 konzerv fazolí v rajčatové omáčce a výsledky zveřejnila v září 2026. Ze všech sledovaných údajů se výrobky nejvíc rozcházely v množství soli. Rozptyl byl víc než čtyřnásobný. Nejslanější výrobek obsahoval v jedné plechovce 5,2 gramu soli, nejméně slaný jen 1,2 gramu.
Nejvíc soli naměřila laboratoř v konzervě Bonduelle Bon Menu Mild Tomato o hmotnosti 430 gramů, která kvůli tomu podle dTestu neobstála v dílčí zkoušce obsahu soli. Na větší porci se to svést nedá, protože hmotností se tahle plechovka od ostatních testovaných výrobků výrazně neliší. Pětigramový denní strop soli, který dospělým doporučuje Světová zdravotnická organizace, tak jediná taková plechovka snědená naráz sama vyčerpá a ještě o kousek překročí. Zjištění se týká právě obsahu soli, celkové hodnocení výrobků zveřejňuje dTest v kompletním testu.
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Každou plechovku ochutnávači procházeli podle dvanácti kritérií, mezi kterými nechyběl vzhled, výraznost koření nebo vyváženost sladké a kyselé chuti. Dvěma konzervám vytkli, že rajčatová chuť v nich byla sotva znát a omáčka byla řídká skoro jako voda.
Laboratoř měřila také bílkoviny a sušinu, tedy všechno, co v plechovce zbude po odečtení vody. Ani v těchto hodnotách nebyly výrobky stejné. Které konkrétní plechovky dopadly v chuti nejhůř, najdete v kompletním testu dTestu, na který odkazujeme pod článkem.
Co se schovává v kalném nálevu
U fazolí v omáčce je sůl rozmíchaná přímo v ní, takže ji od nich neoddělíte. Jinak je to u fazolí ve slaném nálevu, třeba černých, strakatých nebo cannellini, ze kterých se doma dělá pomazánka, náplň do tortill nebo příloha k masu. Ty se po namočení a krátkém spaření plní do plechovky spolu s vodou a solí a dovařují se v uzavřeném obalu pod tlakem.
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Zrna při tom pouštějí do okolní vody škrob i některé cukry, se kterými mají střeva víc práce. Odtud se bere typický zakalený a trochu lepkavý vzhled nálevu. Právě tyto látky mohou u citlivějších lidí přispívat k nadýmání. Sůl v nálevu slouží hlavně k dochucení, trvanlivost obsahu zajišťuje sterilace v uzavřené plechovce.
Cedník a kohoutek uberou dvě pětiny sodíku
Kolik soli se dá ze zrn dostat pryč, změřili potravinářští vědci z Univerzity v Tennessee. Když fazole jen scedili, klesl v nich obsah sodíku o 36 procent. Když je po scezení ještě propláchli vodou, ubylo ho 41 procent, protože voda spláchla i sůl přilepenou na povrchu zrn. Účinek se ukázal u všech značek i druhů fazolí, které zkoumali.
Když fazole ze slaného nálevu scedíte a propláchnete vodou, zbavíte je značné části sodíku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Slití nálevu a proplachování ovšem něco stojí. Do nálevu se totiž z fazolí vyplaví i trocha vitaminů řady B a minerálů, které pak s vodou z kohoutku skončí v odpadu. Kdo si sůl hlídá a nechce o tyto živiny přijít, může v obchodě hledat konzervy s označením „bez přidané soli“. Lidé, kterým lékař nařídil omezit sůl, by se ale měli řídit hlavně jeho pokyny.
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Fazole v omáčce Fazole ve slaném nálevu Příklady fazole v rajčatové omáčce černé, strakaté nebo cannellini fazole Kde je sůl rozmíchaná přímo v omáčce v nálevu, fazole se do plechovky plní s vodou a solí Dá se sůl odstranit? ne, od fazolí ji neoddělíte scezením ubude 36 procent sodíku, scezením a propláchnutím 41 procent Podle čeho vybrat lepší plechovku
Výživově na tom fazole z konzervy nejsou o moc hůř než doma uvařené. dTest u nich s odkazem na odborníky doporučuje dvojí: všímat si soli na etiketě a zrna před vařením opláchnout.
U hotových fazolí v omáčce se vyplatí v obchodě:
otočit plechovku; najít údaj o soli, který bývá na etiketě uvedený na 100 gramů; přepočítat ho na celou konzervu, pokud ji obvykle sníte najednou. Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší typ kabelky pro ženy po 60. Nosí ji skoro každá Češka do města
Jedna plechovka tak k večeři přidá zhruba čtvrtinu denního limitu soli, jiná, na pohled skoro stejná, ho spotřebuje celý.
Výběr výrobků provedla redakce, kompletní test všech výrobků a všechny testované parametry najdete zde: https://www.dtest.cz/testy-vyrobku-1265/fazole-v-rajcatove-omacce
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48651-test-fazoli-v-rajcatove-omacce-2026, https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-test-fazoli-v-rajcatove-omacce-2026/, https://www.dtest.cz/testy-vyrobku-1265/fazole-v-rajcatove-omacce, https://www.todaysdietitian.com/reducing-sodium-in-canned-beans-easier-than-1-2-3/, https://nchfp.uga.edu/faqs/canning-vegetables/category/faq-canning, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/fazole-v-plechovce-susene-ziviny-zdravi/, https://www.dtest.cz/clanek-12378/vyzivne-a-nizkokaloricke-fazole, https://www.dotyk.cz/magazin/proc-nevylevat-vodu-z-fazoli/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vareni-fazoli-v-konzerve/, https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/72297-fazole-v-rajcatove-omacce-pod-lupou-nektere-maji-vyrazne-vice-soli-jine-mene-bilkovin