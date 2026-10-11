Vídeňská roštěná s červeným vínem a domácími kroketami: Nejlepší fígl na hustou tmavou omáčku a křupavé krokety

Vídeňská pro mě dlouho nebyla jídlo, na které bych se úplně spolehla. Spíš nedělní disciplína s nejistým výsledkem: buď se maso krásně poddá, nebo člověk z kastrolu vytáhne něco podezřele tuhého. roštěná Hovězí v tomhle moc odpouštět neumí. Jednou jsem ji ale chystala pro celou rodinu, nechala plátky v klidu dusit skoro dvě hodiny a najednou bylo po problému. Maso šlo od sebe pod vidličkou, voněla po omáčka a cibuli tak výrazně, že se v kuchyni postupně objevili všichni dřív, než jsem červeném víně stačila dosmažit krokety. Od té doby je vídeňská roštěná jedno z těch jídel, ke kterým se doma vracíme bez velkého rozmýšlení.
Obyčejný základ, ale na talíři jídlo, které by se v dobré restauraci neztratilo. Hořčice, víno, vývar a pořádná dávka cibule, víc v tom není. k tomu neberu jako volitelnou přílohu. K té omáčce prostě sedí. Mají být křupavé na povrchu, uvnitř Krokety měkké a bramborové. U nás mizí z mísy tak rychle, že člověk skoro nestihne hlídat další várku.
Můj tip z kuchyně: Plátky masa před dušením opravdu neodbývejte. Lehce je poprašte moukou a na pánvi jim dopřejte čas, aby se zatáhly ze všech stran. Ta opečená vrstva pak v omáčce udělá překvapivě dost práce. Zahustí ji přirozeně a maso si lépe udrží šťávu. Když se tenhle krok přeskočí, omáčka bývá řidší a maso může působit sušeji, i když se dusilo dost dlouho. Recept na poctivou vídeňskou roštěnou s domácími kroketami
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 až 3 hodiny Počet porcí: 4 Ingredience k přípravě vídeňské roštěné s krokety Co budete potřebovat na maso a omáčku 4 plátky hovězí roštěné (celkem cca 600 g) 2 cibule 2 lžíce másla + olej na smažení 200 ml hovězího vývaru 100 ml červeného vína 2 lžíce hořčice 1 lžíce hladké mouky na zaprášení sůl, pepř, kmín smažená cibulka a čerstvá pažitka na ozdobu Suroviny na domácí krokety 500 g vařených brambor (na kaši) 2 lžíce másla 2 žloutky 3 až 4 lžíce hrubé mouky sůl strouhanka na obalení olej na smažení Postup přípravy hovězí roštěné s domácími kroketami
1.
Připravte maso. Plátky hovězí roštěné zlehka naklepejte. Okraje na několika místech nařízněte, při opékání se jinak stáhnou a plátky se začnou kroutit. Maso osolte, opepřete, přidejte špetku kmínu a z obou stran potřete hořčicí. Nechte ho pár minut odležet, nemusí to být dlouho.
2.
Obalte v mouce. Každý plátek ze všech stran jemně zaprašte hladkou moukou. Přebytečnou mouku oklepejte. Cílem je tenký film, ne silná vrstva těsta. Foto: Cooky.cz, Vídeňská roštěná s červeným vínem: Recept, u kterého se vyplatí nepodvádět ani v jednom kroku
3.
Osmahněte cibuli. V kastrolu rozehřejte máslo s olejem a přidejte nadrobno nakrájenou cibuli. Na středním plamenu ji nechte zezlátnout, přibližně 8 až 12 minut. Není dobré ji honit vysokou teplotou, připálená cibule umí omáčku zbytečně zhořknout.
4.
Zatáhněte maso. Cibuli odsuňte ke straně a na stejném tuku opečte plátky masa. Z každé strany počítejte asi 2 až 3 minuty. Měly by získat zlatohnědou barvu, která pak dá omáčce výraznější chuť.
5.
Podlijte a duste. Přilijte červené víno, nechte ho zhruba minutu probublat a potom přidejte hovězí vývar. Kastrol přikryjte pokličkou a na mírném ohni duste 90 až 120 minut. Hotové maso má být tak měkké, že ho bez námahy rozdělíte vidličkou. Připravte krokety
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6. Uvařené brambory prolisujte, přidejte
máslo, žloutky, hrubou mouku a sůl a zpracujte pevnější těsto. Vytvarujte z něj menší válečky, obalte je ve strouhance a smažte v rozehřátém oleji na 170 až 180 stupňů dozlatova. Většinou stačí 3 až 5 minut.
7.
Dokončete omáčku. Měkké maso vyndejte stranou. Omáčku nechte podle potřeby ještě krátce vařit bez pokličky, aby se trochu zredukovala. Nakonec ji dolaďte solí a pepřem.
8.
Podávejte. Na talíř položte plátky masa, přelijte je omáčkou, přidejte krokety a navrch dejte smaženou cibulku a čerstvou pažitku. Servírujte hned, protože krokety mají nejlepší chuť ve chvíli, kdy ještě slyšitelně křupou. Tipy redakce: Volba masa: Roštěná je pro tento recept ideální, ale když ji zrovna neseženete, dá se sáhnout i po zadním nebo po pleci. Jen je potřeba počítat s delším dušením, někdy klidně až kolem 2,5 hodiny. Víno do omáčky: Nemusí to být drahá láhev. Důležité je, aby bylo víno pitelné. Co byste si nenalili do sklenice, nedávejte ani do kastrolu k masu. Dobře funguje suché červené, například Frankovka. Krokety den předem: Bramborové těsto na krokety si můžete připravit už večer, zabalit ho do fólie a uložit do lednice. Druhý den pak jen tvarujete válečky a smažíte, což u nedělního oběda dost pomůže. Proč hovězí: Hovězí maso je podle Healthline bohatým zdrojem plnohodnotných bílkovin, zinku, železa a vitamínů skupiny B, hlavně vitamínu B12, který se v rostlinné stravě téměř nevyskytuje.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline