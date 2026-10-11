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Vídeňská roštěná s červeným vínem a domácími kroketami: Nejlepší fígl na hustou tmavou omáčku a křupavé krokety

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Vídeňská roštěná patří mezi ta jídla, která vyžadují čas, ale odmění vás způsobem, na který se nezapomíná. Dušené hovězí s vídeňskou cibulkou, červeným vínem a hořčicí. K tomu domácí krokety. Tenhle recept u nás doma slaví pokaždé velký úspěch.
Fotografie k Vídeňské roštěné

Fotografie k Vídeňské roštěné

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vídeňská roštěná s červeným vínem: Recept, u kterého se vyplatí nepodvádět ani v jednom kroku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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