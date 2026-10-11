Řepka chtěl vědět, komu by Královec dal žlutou ještě v tunelu. Muž s dvaceti červenými kartami jméno neuslyšel

Ve středu 30. září se křtila kniha Pavel Královec: Pískal jsem Messiho i Ronalda. Řepka v ní otevřel pasáž, podle které by si někteří fotbalisté zasloužili žlutou kartu dřív, než vůbec vyjdou z tunelu na trávník. „Můžeš být konkrétní?“ zeptal se autora, jak zaznamenal server iDNES. Podle eXtra.cz Královec za smíchu celé místnosti odpověď raději vynechal. iDNES mu připisuje stručné „Odpověděl sis sám.“ Ani v jedné verzi žádné jméno nezaznělo.
Kolikrát musel předčasně do kabiny muž, který se ptal na tunel
Na tunelovou žlutou se ze všech hráčů, které Královec za kariéru řídil, zeptal ten, kterého česká liga pamatuje jako nejvznětlivějšího obránce své generace. V domácích soutěžích viděl červenou sedmkrát, v Itálii šestkrát. Další čtyři přidal v Anglii a tři v reprezentačním dresu. Vylučovali ho tedy ve všech prostředích, kde hrál, a dohromady to v profesionálních soutěžních zápasech dělá dvacet červených karet.
Tvrdit, že pasáž mířila výhradně na něj, nejde. Anotace knihy mluví obecně o vztazích s „nejvýznamnějšími hráči tohoto tisíciletí, od Řepky po Horvátha“. Na sebe si ji ale vztáhl sám Řepka, a to veřejně a před publikem. Bez téhle jeho iniciativy by z věty v knize žádná historka nevznikla.
Smál se s ostatními. Prohlásil, že kdyby mu před lety někdo řekl, že bude kmotrem knihy rozhodčího, „asi by mu dal facku“. Podle ČTK připomněl i to, že ho Královec nikdy nevyloučil.
Řepkova urážka trenéra stála padesát tisíc jeho i rozhodčího
V dubnu 2006 se hrála dohrávka 19. kola první ligy mezi Jihlavou a Spartou. Řepka během zápasu volal na Královce, ať pošle pryč jihlavského trenéra Karla Večeřu: „Tak už ho vyhoď, toho kreténa.“
Disciplinární komise případ projednala 4. května 2006. Řepka dostal pokutu 50 000 Kč. Královec zaplatil tutéž částku, protože incident nezapsal do zápisu o utkání.
Hráč i sudí tak byli potrestaní za jednu a tutéž větu. Na křtu se z té kauzy stala historka, na kterou se vzpomínalo s chutí, a z celého večera je to nejsilnější moment. Kmotr udělal ze staré disciplinárky hlavní číslo oslavy knihy rozhodčího a rozhodčí to s klidem přijal.
Na tribunu ho kdysi poslal sám autor. Chovanec teď knihu kmotroval
Řepka nebyl jediný kmotr, který měl s Královcem z hřiště nevyřízené účty. Jozef Chovanec připomněl derby na Slavii, kde ho Královec jako trenéra Sparty vykázal na tribunu. S nadsázkou dodal, že ho tam polili pivem a že vyloučení rozhodilo hlavně slávisty.
Třetím kmotrem byl Pavel Horváth. Podle eXtra.cz s Chovancem shodně vzpomínali na Královce jako na jednoho z mála rozhodčích, se kterými se dalo mluvit. Takové uznání váží víc od lidí, které sudí kdysi trestal nebo posílal z lavičky.
Mezi hosty dorazili i Královcovi bývalí kolegové z řad rozhodčích a spoluautor knihy Karel Felt. Ten ho označil za nejlepšího českého sudího posledních let a řekl, že zdatného nástupce nevidí. Jeho chválu je potřeba číst s vědomím, že pod knihou je sám podepsaný. Felt v roce 2011 sepsal i Řepkovu zpověď Rebel.
„Je to správný chlap“: proč Královec chválí Mourinha
Královec odřídil 274 zápasů české ligy, což je rekord. Mezinárodních utkání má za sebou přes sto a patří mezi ně i Euro a olympiáda.
Titul knihy nepřehání, oba slavné zápasy jsou doložené. Podle zápisu UEFA řídil 4. prosince 2012 utkání Realu Madrid s Ajaxem, ve kterém nastoupil Cristiano Ronaldo a Real vyhrál 4:1. V listopadu 2018 pískal zápas PSV s Barcelonou. Skončil 1:2 a Messi v něm skóroval v 61. minutě.
Co Královec o obou hvězdách v knize píše, zatím nikdo veřejně nerozebral. Nejvíc pozornosti dostává historka z Ligy mistrů ze 4. listopadu 2015, ze zápasu Chelsea s Dynamem Kyjev. José Mourinho se po něm Královcovi omluvil přímo v kabině rozhodčích. „Je to správný chlap,“ říká o něm Královec.
Po telefonátu s Berbrem skončil, v knize se k němu vrací
Kniha se věnuje konci Královcovy kariéry po telefonátu s Romanem Berbrem, zavádění videorozhodčích a vztahům s funkcionáři a „šíbry“ českého fotbalu. Kritiku Královec nešetří. „V českém fotbale každý podezírá každého,“ říká. Podle něj by pověst sudích neměla být nastavená tak, aby se po nich pořád plivalo.
Poslední zápas Ligy mistrů odpískal v prosinci 2020, kdy Chelsea remizovala s Krasnodarem 1:1. Kariéru ukončil z vlastní vůle v květnu 2021, bylo mu tehdy 43 let.
Kniha má 240 stran. Nakladatelství Olympia ji prodává za 319 Kč, v e-shopech se ceny pohybují zhruba od 289 do 379 Kč.