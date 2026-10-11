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Řepka chtěl vědět, komu by Královec dal žlutou ještě v tunelu. Muž s dvaceti červenými kartami jméno neuslyšel

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Dennívýzva
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Na křtu pamětí rozhodčího Pavla Královce si kmotr Tomáš Řepka našel v knize jedinou větu, kterou mohl vztáhnout na sebe. Oba přitom kdysi zaplatili stejnou pokutu kvůli jediné větě, která zazněla na hřišti. Kniha slibuje i omluvu, kterou si sudí vyslechl od Josého Mourinha.
Řepka chtěl vědět, komu by Královec dal žlutou ještě v tunelu. Muž s dvaceti červenými kartami jméno neuslyšel

Řepka chtěl vědět, komu by Královec dal žlutou ještě v tunelu. Muž s dvaceti červenými kartami jméno neuslyšel

Zdroj: Foto: Steindy (talk) 11:44, 19 June 2011 (UTC) - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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