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Majitelům domů hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Na jednu povinnost před zimou mnozí zapomínají

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S příchodem topné sezony by majitelé domů neměli zapomínat na povinnou kontrolu komínů. Její zanedbání může znamenat pokutu až 10 tisíc korun, při požáru navíc hrozí krácení pojistného plnění. Pravidla se přitom liší podle způsobu vytápění a některým domácnostem stačí odborná kontrola jednou za dva roky.
Majitelům domů hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Na jednu povinnost před zimou mnozí zapomínají

Majitelům domů hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Na jednu povinnost před zimou mnozí zapomínají

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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