Majitelům domů hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Na jednu povinnost před zimou mnozí zapomínají

Téměř třetina majitelů rodinných domů, kteří mají povinnost nechávat kontrolovat spalinové cesty, tuto kontrolu pravidelně nezajišťuje nebo neví, kdy naposledy proběhla. Ukázal to podzimní průzkum zveřejněný 8. října 2026, kterého se zúčastnilo více než tisíc vlastníků rodinných domů. Devatenáct procent dotázaných uvedlo, že o povinnosti odborné kontroly neví.
Dalších 18 procent se domnívá, že návštěvu kominíka nepotřebuje, protože si komín čistí samo. Část domácností kontroly odkládá kvůli nákladům nebo na ně jednoduše zapomíná. Zákon přitom stanovuje konkrétní pravidla, jejichž dodržování má předcházet požárům i nebezpečnému úniku spalin. Povinnosti se vztahují nejen na vytápění dřevem či uhlím, ale také na řadu plynových spotřebičů.
Kontrola komína je zpravidla povinná každý rok
Četnost kontrol a čištění spalinových cest upravuje vyhláška č. 34/2016 Sb., přičemž rozhodující je zejména druh paliva, výkon spotřebiče a způsob jeho provozu. U běžných spotřebičů s výkonem do 50 kilowattů se odborná kontrola provádí zpravidla jednou ročně. Odlišná pravidla platí pro samotné čištění, které může být nutné provádět častěji.
Například komín používaný celoročně pro vytápění pevnými palivy se čistí třikrát ročně, zatímco při sezonním provozu stačí dvě čištění. Za sezonní provoz se považuje používání spalinové cesty nejvýše šest měsíců v kalendářním roce. U běžných plynových spotřebičů je stanoveno čištění jednou ročně. Výjimku představují kondenzační plynové spotřebiče, jejichž spalinové cesty se kontrolují a čistí nejméně jednou za dva roky. Pokud však výrobce zařízení nebo příslušná dokumentace stanoví kratší intervaly, je nutné je dodržet.
Vlastní čištění návštěvu kominíka nenahradí
Majitelé domů s kotlem nebo kamny na pevná paliva o výkonu nejvýše 50 kilowattů mohou čištění spalinové cesty provádět svépomocí. Tato možnost však neznamená, že se obejdou bez odborné kontroly. Tu musí v předepsané lhůtě zajistit kominík s příslušným živnostenským oprávněním. Při prohlídce posuzuje technický stav spalinové cesty, její průchodnost, bezpečné odvádění spalin i vzdálenost od hořlavých konstrukcí.
Po provedení kontroly musí objednatel obdržet písemnou zprávu, kterou je vhodné uchovat pro případ následného prověřování nebo pojistné události. Důležité je také rozlišovat běžnou kontrolu a revizi komína, protože nejde o totožné úkony.
Revize se vyžaduje například před uvedením nové spalinové cesty do provozu, při změně druhu paliva, po komínovém požáru nebo při podezření na vznik trhlin.
Za zanedbanou údržbu hrozí finanční postih
Provozování spalinové cesty v rozporu se zákonem o požární ochraně může být přestupkem, za který fyzické osobě hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Ještě závažnější finanční následky však může mít požár způsobený zanedbanou údržbou. Pojišťovna při vyšetřování škody posuzuje nejen rozsah poškození, ale také okolnosti jejího vzniku a stav komína.
Pokud porušení povinností podstatně přispělo ke vzniku požáru nebo zvětšení škody, může pojistné plnění přiměřeně snížit. Samotná chybějící zpráva o kontrole ovšem automaticky neznamená, že majitel nedostane žádné peníze. Rozhodující jsou konkrétní okolnosti a prokazatelný vliv zanedbané povinnosti.
V jednom ze zdokumentovaných případů vznikla po požáru sazí v několik let neudržovaném komíně škoda přibližně 60 tisíc korun a pojistné plnění bylo kráceno.
Požáry komínů způsobily škody za 114 milionů
Riziko zanedbané údržby dokládají také statistiky požárů za rok 2025. V České republice vzniklo 1 289 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komínů, což představovalo meziroční nárůst přibližně o devět procent. Přímé škody dosáhly zhruba 114 milionů korun a při těchto událostech se zranilo 39 lidí.
Nejčastější příčinou bylo vznícení sazí uvnitř komínového tělesa, které stálo za 1 146 požáry. Nebezpečné jsou rovněž netěsnosti, praskliny nebo nedostatečná vzdálenost komína od hořlavých stavebních materiálů.
Závady navíc nemusí vést pouze k požáru, ale mohou způsobit také pronikání jedovatého oxidu uhelnatého do obytných prostor. Pravidelná kontrola proto pomáhá odhalit problémy, které při běžném používání vytápění nemusí být patrné.
Výjimky platí i pro rekreační objekty
Odlišné lhůty mají stavby určené k rodinné rekreaci, například chaty a chalupy. Jejich používané spalinové cesty se musí čistit nejméně jednou ročně, odborná kontrola se však provádí nejméně jednou za dva roky. Zvláštní režim platí rovněž pro komíny, které se vůbec nepoužívají.
Pokud je spotřebič odpojen, komínový průduch řádně uzavřen a zabezpečen proti dešti při zachování větrání, pravidelné čištění a kontrola se nevyžadují. Před opětovným připojením spotřebiče ovšem může vzniknout povinnost provést revizi.
Majitelé domů by proto měli vždy vycházet ze skutečného stavu spalinové cesty a připojeného zařízení, nikoliv pouze z toho, jak často během zimy topí. Pro ověření správného termínu je užitečné nahlédnout do poslední zprávy od kominíka a zkontrolovat předepsané lhůty pro konkrétní způsob vytápění.
zdroje: kbpojistovna.cz,hzscr.gov.cz