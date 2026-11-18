Tenhle poklad najdete jen kousek od hradu Kost. V Českém středohoří nebývá hlava na hlavě. Toho můžete s pejskem využít. Božídarské rašeliniště vás určitě mile překvapí. Skryjská jezírka můžou být tou pravou volbou! S troškou opatrnosti si výlet užijete i v blízkosti Svatojánských proudů. Vašeho pejska zaujme příroda, vás jistě význam tohohle specifického památníku... Lednicko-valtický areál nezklame nikdy. Kolem Máchova jezera si můžete udělat pěkný výlet a zpestřit ho skvělou zmrzlinou v Břehyni nebo vynikající kávou na náměstí v Doksech. V Jiřetíně pod Jedlovou se můžete projít i po pěkné křížové cestě. Jizerky jsou pro výlet se psem ideální. Co třeba kouknout na Černou Nisu? Dalším z našich tipů je Třeboň a její okolí.
Máte doma nadšeného čtyřnohého cestovatele a přemýšlíte, kde by se mohlo líbit jemu i vám? Máme pro vás 15 tipů na místa, která by vám mohla vyhovovat.
Místa, kde se pejskům líbí, nebývají přeplněná lidmi. Proto se, pokud máte možnost, na výlet vydejte ve všední den nebo si o víkendu přivstaňte, ať se s dalšími nadšenými pejskaři a ostatními turisty nemačkáte na úzkých chodníčcích a stezkách.
Údolí Plakánek Radobýl Božídarské rašeliniště Skryjská jezírka Svatojánské proudy Národní památník odposlechu Lednicko-valtický areál Kolem Máchova jezera Jedlová a Tolštejn Sklenářovické údolí Jizerské hory přes Novou Louku Krušné hory za Vlčími jámami Padrťské rybníky Rybník Svět Kokořín, Truskavenský a Zimořský důl # 1 Údolí Plakánek
Jen kousek od hradu Kost v Českém ráji se nachází
romantické údolí Plakánek s krásnými pískovcovými skalami a voňavým borovým lesem. Projít se můžete od hradu nebo z druhé strany od Vesce. Zatímco váš chlupatý dobrodruh bude zkoumat pachy kolem, vy se podívejte taky vodní mlýn u obce Střehom a na studánku Roubenku v dolní části údolí, se kterou se můžete setkat v básních Fráni Šrámka. Tenhle poklad najdete jen kousek od hradu Kost. #2 Radobýl
Uděláte dobře, když výlet na nejexponovanější místa v
Česku necháte na dny mimo sezónu. V době, kdy chce ven každý, se vydejte pro změnu třeba na Radobýl, čedičovou horu v Českém středohoří na pravém břehu Labe.
Vás bude určitě zajímat, že si kopec oblíbil básník
Karel Hynek Mácha a napsal na něm svou poslední báseň, i to, že pod vrchem se nacházela podzemní továrna Richard, která sloužila nacistům pro zbrojní výrobu.
Na kopci si můžete všimnout pozůstatků dávných vinic. Pozemky pod kopcem totiž městu Litoměřice věnoval Karel IV. k tomu, aby tu místní mohli pěstovat
vinnou révu. V Českém středohoří nebývá hlava na hlavě. Toho můžete s pejskem využít. #3 Božídarské rašeliniště
Táhne vás to spíš k našim severním horám na hranici s
Německem? Pak by se vám mohlo líbit na rašeliništi u Božího Daru. Zdejší naučnou stezkou projdete vy, váš pejsek a klidně i dítě, projedou ji i kočárky i vozíčkáři. Rašeliniště se rozkládá na ploše 930 hektarů a jeho dominantou je čedičový vrch Špičák (1 115 m n. m.).
Zdejší naučná stezka je dlouhá 3,2 kilometru a je tu pro vás připraveno 12 zastávek, plynule pak můžete přejít na
NS Blatenský příkop. Božídarské rašeliniště vás určitě mile překvapí. #4 Skryjská jezírka
Nádherná Skryjská jezírka by vám neměla uniknout, jestli se rádi kocháte vodním živlem. Hned na začátek ale upozorňujeme, že místy vede cesta
korytem řeky po kamenech nebo po kládách. Pro huňaté dobrodruhy to bude skvělý zážitek, menší a bojácnější parťáky můžete přenést.
Skryjská jezírka jsou
dvě jezírka za skalní průrvou na Zbirožském potoce. Jde o jedno z nejvyhledávanějších míst na Křivoklátsku a není divu – voda se skalami vytváří krásné zákoutí, v němž zapomenete na všechny starosti. Každé z jezírek zaujímá plochu asi 150 metrů čtverečních a leží od sebe jen pár metrů. Vydat se k nim můžete ze Skryjí nebo od Podmokelského mlýna. Skryjská jezírka můžou být tou pravou volbou! #5 Svatojánské proudy
Projděte se taky
ze Štěchovic do Třebenic po trase dlouhé 9 kilometrů nad Vltavou. Jedním směrem můžete jet autobusem nebo si procházku protáhnout a obejít okruh dlouhý 15 kilometrů. Terén je náročnější, ale nakonec se vám tu bude určitě líbit. Je tu spousta krásných výhledů na řeku. S troškou opatrnosti si výlet užijete i v blízkosti Svatojánských proudů. #6 Národní památník odposlechu
Nacházíte-li se u
Lipnice nad Sázavou, neváhejte a jděte se projít k zatopeným žulovým lomům, kde na skále najdete vytesané oči, uši a ústa na upomínku sledování a odposlouchávání lidí v nesvobodných dobách.
Nejdřív tu vzniklo
Bretschneidrovo ucho – třímetrový ušní boltec, který vznikal podle sádrového modelu ucha, jenž dneska visí v Lipnici v hostinci U české koruny. Ucho bylo pojmenováno podle tajného policisty z románu Dobrý voják švejk a odhaleno bylo v roce 2005.
O rok později vznikla
Ústa pravdy inspirovaná reliéfem Bocca della Verita v jednom z římských kostelů. V roce 2007 přibyly ještě Zlaté oči. Celou trasu projdete asi za 2 hodiny i s náležitým kocháním. Vašeho pejska zaujme příroda, vás jistě význam tohohle specifického památníku... #7 Lednicko-valtický areál
Ano, i na tenhle skvost se můžete podívat s pejskem, tedy pokud neprahnete po prohlídce zámku a zámeckého skleníku. Všude jinde u zámku
Lednice se s nimi můžete projít, a dokonce vás s nimi svezou na malé loďce od zámku k minaretu.
Nejrozsáhlejší komponovaná krajina v Evropě vás určitě nenechá na pochybách, že jste si vybrali správné místo na výlet. Ze spousty drobných staveb, které tu potkáte, jmenujme aspoň
Apollónův chrám, Belveder, minaret a vodárnu v maurském stylu. Lednicko-valtický areál nezklame nikdy. #8 Kolem Máchova jezera
Pokud se na výlet nevydáte ve vrcholné turistické sezóně, určitě si ho se svým chlupatým miláčkem užijete i na Mácháči. Kolem jezera, které u nás zná snad každý, vede
krásný okruh, dlouhý asi 15 kilometrů.
Pravděpodobně nejkrásnější je jeho část vedoucí
od vlakového nádraží v Doksech až do Starých Splavů, kam se jde přímo podél jezera. Úsek, který pak absolvujete do Břehyně, vás zase povede typickým zdejším borovicovým lesem. A pozor, v Břehyni mají výbornou zmrzlinu! Kolem Máchova jezera si můžete udělat pěkný výlet a zpestřit ho skvělou zmrzlinou v Břehyni nebo vynikající kávou na náměstí v Doksech. #9 Jedlová a Tolštejn
S pejskem člověk vyhledává spíš klidnější lokality. Proto můžete zkusit třeba
Lužické hory, konkrétně oblast Jedlové a Tolštejna. Obě místa od sebe dělí jen 2,5 kilometru, ale můžete si tu naplánovat pěkný, 14 kilometrů dlouhý okruh z vlakové zastávky Jedlová na stejnojmennou horu, potom na Tolštejn a z něj přes obec Jiřetín-Lesné na vyhlídku Pod Ptačincem, po hřebenovce podél Pěnkavčího vrchu a přes Stožecké sedlo a Jelení skálu zpátky k vlakové zastávce.
Pokud se sem vydáte autem, můžete okruh začít a ukončit v obci Jiřetín-Lesné, kde se dá
relativně pohodlně najít místo k zaparkování. Kratší výšlap na Jedlovou a Tolštejn můžete absolvovat z nedalekého Jiřetína pod Jedlovou – pak procházka vyjde asi na 7,5 kilometru. V Jiřetíně pod Jedlovou se můžete projít i po pěkné křížové cestě. #10 Sklenářovické údolí
Podhůří Krkonoš nebývá ani v létě tak frekventované jako samotné vrcholky našich nejvyšších hor. Na příjemnou procházku se psím parťákem se proto můžete vydat
do malebného Sklenářovického údolí, kdysi zaniklé obce, osudy jejichž obyvatel připomínají pamětní „budky“ s historií konkrétních domů.
Budete-li se vracet stejnou cestou, ujdete
zhruba 6 kilometrů. A během nich nemusíte potkat „ani nohu“. #11 Jizerské hory přes Novou Louku
Pokud rádi vyrážíte se svým čtyřnohým parťákem do hor, nenechte si ujít Jizerské hory. Z Bedřichova se můžete vydat
na přibližně 9 kilometrů dlouhý okruh přes Blatný rybník až na Novou Louku. Právě tady stojí známá Šámalova chata, bývalý lovecký zámeček, který patří k oblíbeným turistickým zastávkám.
Cestou vás čekají hluboké lesy, horský vzduch a krásná příroda, kterou oceníte vy i váš chlupatý společník. Pokud si chcete výlet prodloužit, můžete zvolit taky 11,7 kilometru dlouhou trasu
kolem přehrady na Černé Nise. Nezapomeňte ale přibalit dostatek vody i pro pejska a respektujte pravidla chráněné krajinné oblasti. Jizerky jsou pro výlet se psem ideální. Co třeba kouknout na Černou Nisu? #12 Krušné hory za Vlčími jámami
Krušné hory mají své kouzlo v každém ročním období a výlet se psem si tu můžete užít i během zimy. Vydejte se například z Horní Blatné po naučné stezce Vlčí jámy, která měří necelých 5 kilometrů. Okruh vás provede
kolem historického Blatenského příkopu, bývalých důlních propadlin i Blatenského vrchu s rozhlednou.
Pokud vyrážíte v zimě, nepodceňujte
výbavu svého čtyřnohého parťáka. Především krátkosrstým psům může přijít vhod teplá vlněná mikina nebo funkční kabátek, citlivé tlapky zase ochrání dobře padnoucí botičky. Pozor ale na zledovatělé úseky a hluboký sníh. Za nepříznivých podmínek raději zvolte kratší procházku po bezpečných, udržovaných cestách. #13 Padrťské rybníky
Pokud hledáte klidnější výlet se svým čtyřnohým parťákem, vydejte se k Padrťským rybníkům v Brdech. Z obce Míšov se můžete vydat po červené turistické značce přes lesy a
kolem pozůstatků bývalého Teslínského kláštera až k Hořejšímu Padrťskému rybníku. Trasa měří přibližně 10,5 kilometru tam i zpátky (mapy vám můžou ukázat cca 13 km), případně si ji můžete prodloužit až k Dolejšímu rybníku.
Čekají vás rozlehlé lesy, krásné výhledy na vodní hladinu a téměř nedotčená příroda. Nezapomeňte ale přibalit dostatek vody i pro pejska, protože v této části Brd
nenajdete žádné občerstvení ani další zázemí. A svého čtyřnohého společníka mějte rozhodně pod kontrolou, pohybujete se totiž v chráněné krajinné oblasti. #14 Rybník Svět
Co takhle se svým pejskem
obejít celý Svět? Vydejte se do Třeboně, kde najdete přibližně 12 kilometrů dlouhou naučnou stezku Cesta kolem Světa. Okruh kolem stejnojmenného rybníka začíná u lázní Aurora a provede vás lesními cestami, loukami i kolem rybničních hrází.
Cestou můžete obdivovat krásnou jihočeskou přírodu, zastavit se
u Schwarzenberské hrobky nebo si odpočinout na některé z laviček s výhledem na vodu.
Trasa je nenáročná, ale poměrně dlouhá, proto ji přizpůsobte kondici svého čtyřnohého parťáka. A protože se pohybujete v CHKO Třeboňsko,
mějte pejska pod kontrolou, aby nerušil místní živočichy. Dalším z našich tipů je Třeboň a její okolí. #15 Kokořín, Truskavenský a Zimořský důl: za krásami Kokořínska
Pokud hledáte krásnou přírodu, hluboké lesy a zajímavé skalní útvary, vydejte se se svým čtyřnohým parťákem na Kokořínsko. Z Kokořínského dolu se můžete vydat směrem
k obci Kokořín a pokračovat přes Truskavenský důl až do Zimořského dolu. Trasa měří přibližně 6 kilometrů jedním směrem a provede vás malebnou krajinou plnou pískovcových skal a lesních zákoutí.
Cestou si užijete příjemný stín stromů, který oceníte zejména během teplejších dnů. Některé úseky mohou být
členitější nebo po dešti kluzké. V chráněné krajinné oblasti mějte svého psa vždycky pod kontrolou, aby nerušil volně žijící zvířata. Náš tip: Pro víc inspirace na výlety i aktivity s pejsky mrkněte na Psíletník! Použité zdroje: zdroj 1 , zdroj 2 , zdroj 3 , zdroj 4 , zdroj 5 , zdroj 6 , zdroj 7 , zdroj 8 , zdroj 9 , zdroj 10 , zdroj 11 , zdroj 12