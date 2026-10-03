Proč před vámi Windows tají skutečný formát souborů? Zobrazte si přípony dřív, než kliknete na podvrženou fakturu

Operační systém Windows ve výchozím nastavení skrývá přípony známých typů souborů. Pokud vám do e-mailu dorazí podvodná faktura s názvem končícím na .pdf.exe, na obrazovce uvidíte jen nevinné PDF i s příslušnou ikonou. Po kliknutí se však neotevře dokument, ale spustí se nebezpečný program. Jednoduché zapnutí zobrazení přípon v Průzkumníku souborů přitom zabere pouhých pět sekund a tento trik útočníků okamžitě odhalí.
E-mailové schránky českých uživatelů i firem denně zaplavují zprávy s přílohami, které se tváří jako neuhrazená faktura za elektřinu, vyúčtování od telefonního operátora nebo potvrzení objednávky z e-shopu. Většina lidí je zvyklá dávat si pozor na podezřelé programy s koncovkou .exe. Útočníci to dobře vědí, a proto využívají letitou vlastnost operačního systému Windows: systém totiž ve výchozí instalaci přípony běžných souborů před uživatelem záměrně schovává.
Trik s dvojitou příponou: Jak útočníci maskují spustitelný program za fakturu
Základem tohoto triku je takzvaná dvojitá přípona (v bezpečnostní terminologii označovaná jako Masquerading). Útočník vytvoří spustitelný program a pojmenuje ho například faktura_2026_10.pdf.exe. Do hlavičky tohoto programu navíc vloží oficiální ikonu aplikace Adobe Acrobat nebo jiného běžného prohlížeče PDF. Ve Windows s výchozím nastavením se však koncovka .exe skryje, protože jde o známý typ souboru. Na monitoru tak zůstane zobrazen pouze název faktura_2026_10.pdf doplněný věrnou červenou ikonou dokumentu.
Bezpečnostní experti doporučují zapnout zobrazování přípon jako první obrannou linii proti škodlivému kódu.
Pro běžného uživatele je takový soubor na první pohled k nerozeznání od skutečné faktury. Jakmile na něj dvakrát klikne v domnění, že si prohlíží účet, nestane se to, co očekává. Windows nespustí Acrobat Reader, ale spustí samotný škodlivý program. Škodlivý kód (nejčastěji infostealer kradoucí hesla z prohlížeče nebo bankovní trojský kůň) se okamžitě usadí v operační paměti a začne prohledávat uložené přístupy. Aby útočník nevzbudil podezření, program často na pozadí skutečně otevře prázdný nebo falešný PDF dokument, takže oběť vůbec netuší, že právě infikovala svůj počítač.
Srovnání: Co vidíte se skrytými a se zobrazenými příponami
Podvodníci stejný postup nepoužívají pouze u PDF dokumentů, ale u celé řady kancelářských formátů. V následující tabulce vidíte, jak se nejčastější podvodné soubory zobrazují ve výchozím stavu Windows a jak je jednoduché zobrazení přípon okamžitě odmaskuje:
Zobrazený název (výchozí Windows) Skutečný celý název souboru Skutečný typ ve Windows Reálné nebezpečí faktura_rijen_2026.pdf faktura_rijen_2026.pdf.exe Aplikace (.exe) Spuštění infostealeru či ransomwaru zivotopis_uchazec.docx zivotopis_uchazec.docx.vbs VBScript skript (.vbs) Stažení škodlivého kódu z internetu cenova_nabidka.xlsx cenova_nabidka.xlsx.iso Obraz disku (.iso) Obejmutí bezpečnostních filtrů pošty upominka_platba.pdf upominka_platba.pdf.scr Spořič obrazovky (.scr) Spustitelný kód s plnými právy zasilka_posta.zip zasilka_posta.zip.bat Dávkový soubor (.bat) Spuštění systémových příkazů v pozadí Proč Microsoft přípony původně skryl a proč je to dnes riziko
Skrytí přípon zavedl Microsoft už v roce 1995 s příchodem Windows 95. Cílem bylo zjednodušit vzhled systému pro méně zkušené uživatele a zabránit tomu, aby při neopatrném přejmenování souboru omylem smazali příponu, čímž by Windows ztratil vazbu na výchozí program. V polovině devadesátých let se soubory přenášely především na disketách a internetové podvody prakticky neexistovaly.
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Dnes je však situace zcela opačná. E-mail je hlavním vstupním kanálem kybernetických útoků a skryté přípony se staly přímým bezpečnostním rizikem. Bezpečnostní týmy včetně Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) i samotného Microsoftu proto doporučují zobrazení přípon zapnout jako jeden ze základních kroků prevence na každém počítači.
Návod krok za krokem: Jak zobrazit přípony ve Windows 11
Ve Windows 11 je zapnutí přípon otázkou několika kliknutí myší přímo v hlavním okně Průzkumníka:
Otevřete Průzkumník souborů (například stiskem klávesové zkratky Windows + E nebo kliknutím na ikonu žluté složky na hlavním panelu). Na horní liště klikněte na položku Zobrazit. V rozbalené nabídce najeďte kurzorem na spodní volbu Zobrazit s malou šipkou doprava. V boční nabídce klikněte na položku Přípony názvů souborů tak, aby se u ní objevila fajfka.
Změna se projeví okamžitě ve všech složkách, na ploše i v podsložkách bez nutnosti restartovat počítač.
Ve Windows jsou přípony souborů ve výchozím stavu skryté, jejich zapnutí v Průzkumníku však zabere jen několik sekund. Návod pro Windows 10 a univerzální postup přes Možnosti složky
Pokud používáte Windows 10, postup je stejně přímočarý:
Otevřete Průzkumník souborů (klávesová zkratka Windows + E). Na horní liště přepněte na kartu Zobrazení. V sekci s názvem Zobrazit či skrýt zaškrtněte políčko Přípony názvů souborů.
Univerzální postup pro všechny verze Windows: Stiskněte klávesovou zkratku Windows + R, do políčka vepište příkaz
control folders a stiskněte Enter. Otevře se okno
Možnosti složky. Přepněte na kartu Zobrazení, v seznamu Upřesnit nastavení najděte položku Skrýt přípony souborů známých typů a zrušte její zaškrtnutí. Poté klikněte na tlačítko Použít a OK. Zlaté pravidlo poslední tečky a kontrola sloupce Typ
Jakmile máte přípony zobrazené, stačí si osvojit jedno základní pravidlo:
vždy rozhoduje to, co je za úplně poslední tečkou v názvu souboru. Pokud má soubor název
faktura_2026.pdf.exe, slovo pdf uprostřed je pouze text zadaný podvodníkem. Skutečným formátem souboru je to, co následuje na samém konci – tedy
.exe.
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Druhým spolehlivým vodítkem je sloupec
Typ v podrobném zobrazení složky. Zatímco ikonu i název může útočník libovolně upravit, sloupec Typ se řídí skutečnou asociací v systému. Pokud se soubor tváří jako dokument, ale ve sloupci Typ vidíte slovo Aplikace, jedná se o program a v žádném případě na něj neklikejte. Znak RLO a další finty: Na co si dát pozor i po zapnutí přípon
Zobrazení přípon vyřeší drtivou většinu běžných podvodných e-mailů. Pokročilejší útočníci však někdy sahají po ještě zákeřnější metodě: speciálním řídicím znaku Unicode s názvem
RLO (Right-to-Left Override).
Tento neviditelný znak slouží k psaní jazyků čtených zprava doleva (například arabštiny nebo hebrejštiny). Pokud ho útočník vloží do názvu souboru, systém obrátí pořadí následujících písmen. Soubor se skutečným názvem
faktura_(RLO)fdp.exe se pak na monitoru zobrazí jako
faktura_exe.pdf, přestože má zapnuté přípony. I zde vás však spolehlivě zachrání sloupec
Typ: i při otočeném textu totiž Windows v podrobnostech stále poctivě hlásí typ Aplikace.
Pokud na jakýkoliv podezřelý soubor narazíte, neotevírejte ho, nezkoušejte ho přejmenovat a rovnou celou e-mailovou zprávu smažte z doručené pošty i koše.