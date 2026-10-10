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Připravte trávník na zimu: mulčování zabrání růstu plevele

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Dennívýzva
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Už jste se také pustili do podzimních prací na zahradě? Tak určitě nezapomeňte na přípravu trávníku na zimu. Na jaře vám tak odpadne množství práce a budete se těšit z krásně zeleného porostu. Pokud nechcete, aby vám jej hyzdil plevel, nezapomeňte trávník na podzim zamulčovat.
Sečení trávníku

Sečení trávníku

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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