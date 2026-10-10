Připravte trávník na zimu: mulčování zabrání růstu plevele

Připravte trávník na zimu: mulčování zabrání růstu plevelePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sečení trávníkuZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 10.10.2026 14:00
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