Plzeň vedla už po osmi sekundách. Lauko jí dvěma góly ukončil vítěznou sérii
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Plzeň vedla už po osmi sekundách. Lauko jí dvěma góly ukončil vítěznou sériiZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 22.11.2026 15:25
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