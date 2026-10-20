Balíkovna od listopadu zdraží. U doručení domů zaplatíte o několik korun navíc, Češi hledají alternativu

Kdo posílá oblečení z bazaru nebo balíček příbuzným, může se při pohledu na oznámené zdražení snadno splést. Příplatek za odeslání bez registrace totiž v ceníku zůstává vedle nové základní ceny. Nejde o jednu a tutéž desetikorunu. Porovnali jsme proto dosavadní ceník Balíkovny s dokumentem platným od 1. listopadu 2026 a oddělili jednotlivé služby i podmínky slev.
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Balík na výdejní místo zdraží méně než doručení domů
U registrovaného zákazníka stoupne cena Balíkovny bez dobírky ze 79 na 89 korun. Varianta s dobírkou se posune z 98 na 108 korun. U služby Balíkovna na adresu je změna větší: bez dobírky půjde o růst ze 109 na 139 korun, s dobírkou ze 128 na 158 korun. Všechny uvedené částky zahrnují DPH. Nejde tedy o cenu, ke které by běžný zákazník musel daň ještě přičítat.
Při odeslání deseti samostatných balíků bez dobírky zaplatí registrovaný člověk za doručení na výdejní místo místo 790 korun nově 890 korun. Stejný počet zásilek na adresu vyjde místo 1 090 na 1 390 korun. Rozdíl činí sto, respektive tři sta korun. Propočet počítá se standardním ceníkem a zásilkami splňujícími parametry služby, bez dalších příplatků či dočasné akce.
Podobné porovnání se hodí také při posílání nevyhovujícího nákupu zpět obchodníkovi. Než zákazník sám zaplatí běžné poštovné, měl by ověřit, zda obchod nenabízí vlastní vratkový postup. Rozdílné možnosti ukazuje naše srovnání vracení oblečení do e-shopů. Ceníková zásilka objednaná samostatně totiž nemusí být totéž co vrácení zboží přes službu sjednanou prodejcem.
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Registrace pomůže, listopadovou změnu ale nevymaže
Neregistrovaným zákazníkům se u obou variant Balíkovny dál připočítává deset korun. Odeslání bez dobírky na výdejní místo je tak od listopadu vyjde na 99 korun a na adresu na 149 korun. Tento příplatek existoval už před změnou. Kdo se zaregistruje, vyhne se právě jemu, nikoli zvýšení samotné ceny dopravy.
Rozhodující je proto porovnávat stejnou službu za stejných podmínek. Říjnová cena registrovaného zákazníka a listopadová cena bez registrace by vytvořily větší rozdíl, než odpovídá samotnému zdražení. Stejně zavádějící by bylo zaměnit zásilku s dobírkou za balík zaplacený předem. Na rozpočtu se mohou projevit oba rozdíly současně, každý má však jiný důvod.
Balík Do ruky má vlastní cenu i slevy
Samostatný Balík Do ruky používá velikostní kategorie. Základní cena nejmenší kategorie S, s nejdelší stranou do 35 centimetrů, vzroste ze 129 na 149 korun. Zákaznická karta nebo předání podacích dat přes elektronický podací arch ePA cenu sníží o deset korun, společně o dvacet. Nejnižší cena této varianty tak bude 129 korun. Nestačí na ni pouze registrace používaná u Balíkovny.
Názvy poštovních produktů proto stojí za pozornost ještě před vyplněním zásilky. Jiné služby a jiný ceník řešilo také naše srovnání doporučených dopisů a cenných zásilek po dubnové změně. Částku z jednoho produktu nelze automaticky přenášet na druhý jen proto, že se oba podávají na poště. U většího nebo těžšího balíku je potřeba nejdříve ověřit jeho zařazení.
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Před odesláním rozhodují také podmínky podání
Uvedené porovnání vychází z ceníku pro běžné zákazníky. Individuálně sjednané ceny a výhodnější marketingové akce mohou mít přednost, doplňkové služby naopak účet navýší. Balíkovna zároveň upozorňuje na rozhodnou dobu podání, kterou mohou mít stanovena její místa na poštách. Určuje, zda se zásilka začne zpracovávat a přepravovat ještě v den odevzdání, nebo až následující pracovní den. Kdo potřebuje balík odeslat včas, měl by si tento čas zjistit přímo pro zvolené místo. Samotné zaplacení dražší dopravy pozdní podání nenahradí.
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