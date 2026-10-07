Přepadli poustevníka se statisíci v jeskyni. Soud v Liberci řeší bizarní loupež

Krajský soud v Liberci se začal zabývat loupežným přepadením pětašedesátiletého muže, který žije ve skalní jeskyni v lese na Českolipsku, včera. Podle obžaloby ho v jeho příbytku tři muži po tipu od jiného muže připravili loni v létě o 1,7 milionu korun. Všichni čtyři jsou obžalovaní a hrozí jim až 12 let vězení.
Před soudem v úterý 6. října stanuli tři obžalovaní a trestní věc čtvrtého soud kvůli jeho závažným zdravotním problémům vyloučil k samostatnému projednání. Dva z obžalovaných vinu u soudu odmítli, třetí nevypovídal, ale při výslechu u policie se přiznal. Soud bude pokračovat v listopadu výslechy svědků.
Tip od muže, který byl v kempu na Českolipsku na dovolené
Podle obžaloby se loupeže dopustili dvaačtyřicetiletý Jan Hero a čtyřicetiletý Petr Kokeš, kteří jsou stíháni vazebně, a také Roman Pokuta vyloučený do samostatného řízení. Tip jim údajně dal třiapadesátiletý Milan Křeček z Mělnicka, který se na dovolené v kempu na Českolipsku s poškozeným mužem náhodně setkal a prodal mu zlatý náramek za 400.000 korun.
„Necítím se vinen,“ řekl včera u soudu Křeček. Připustil jen, že zřejmě Herovi, který si od něj dlouhodobě půjčoval peníze, o tomto prodeji vyprávěl. „Ta věc byla tak bizarní, že jsem to vyprávěl každému na potkání,“ uvedl Křeček. Podle něj si v kempu na konci června 2025 přisedl ke třem mužům, kdy jeden vypadal jako bezdomovec, ale byl ověšený zlatými šperky. Ten nejprve Křečkovi pochválil jeho náramek a pak mu za něj nabídl 400.000 korun. „Vytáhl tašku a vysypal z ní peníze na koupališti přede všemi,“ řekl Křeček. Dodal, že od jednoho ze sedících mužů slyšel, že v tašce je asi 2,5 milionu korun.
Do jeskyně se snažili vloupat, pak použili dýmovnici
Podle obžaloby se k lesnímu příbytku poškozeného muže vydali další tři obžalovaní o pár dnů později z Podbořan na Lounsku, kde dva z nich bydleli. K jeskyni označované i jako skalní sklep přišli 2. července mezi 3:00 až 4:00. „Nejprve se snažili různými způsoby, a to i za pomoci železa nalezeného v okolí, vypáčit dveře do jeskyně, ve které spal poškozený,“ uvedla při četní obžaloby státní zástupkyně Petra Pazderková.
Muž se podle obžaloby probudil, a když mu Kokeš vhodil dovnitř zapálenou dýmovnici, vyběhl ven. Ve strachu a snaze zbavit se útočníků jim hodil sáček se 170.000 Kč, následně ještě zlatý řetízek zhruba ve stejné hodnotě a utekl do křoví. „Když se zhruba po deseti minutách na místo vrátil, zjistil, že pachatelé vnikli do jeho obydlí, ze kterého mu odcizili batoh, ve kterém měl v kapsách montérkových kalhot uloženou finanční hotovost 1,4 milionu korun,“ dodala Pazderková. Šlo o dlouholeté úspory muže, kdy některé bankovky byly i plesnivé.
Průběh loupeže kriminalistům obdobně popsal Kokeš, Naopak nezaměstnaný Hero, který se živí brigádami, tvrdil, že v tu noc tam nebyl.