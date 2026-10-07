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Přepadli poustevníka se statisíci v jeskyni. Soud v Liberci řeší bizarní loupež

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Před libereckým krajským soudem stanula trojice mužů obžalovaná z přepadení seniora žijícího v lesním obydlí na Českolipsku. Podle obžaloby ho dýmovnicí vyhnali ze skalního úkrytu a připravili o celoživotní úspory. Za krádež 1,7 milionu korun jim hrozí až dvanáctiletý trest vězení.
Přepadli poustevníka se statisíci v jeskyni. Soud v Liberci řeší bizarní loupež

Přepadli poustevníka se statisíci v jeskyni. Soud v Liberci řeší bizarní loupež

Zdroj: Pavel Samuel
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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