Překážejí vám pod okny autovraky? Liberec je pošle do dražby, pomozte je odhalit

Určitě to znáte. Vracíte se domů z práce, kroužíte po sídlišti a marně hledáte volné místo k zaparkování. O to víc zamrzí pohled na zchátralé auto s vyfouknutými pneumatikami a prošlou technickou, které na svém fleku stojí bez hnutí už několikátý měsíc. Liberecký magistrát proto žádá veřejnost o spolupráci. Ačkoliv se celkový počet autovraků ve městě nezvyšuje, stále se v ulicích objevují kousky, které zbytečně zabírají veřejný prostor.
Pokud máte ve svém okolí auto, které očividně dosloužilo, můžete ho úřadům nahlásit hned několika způsoby. „Stačí zavolat na telefonní číslo 485 243 881, poslat e-mail na adresu hanusova.pavla@magistrat.liberec.cz nebo využít pohodlnou aplikaci Hlášení Liberec přímo na webových stránkách města,“ říká mluvčí Liberce Jana Kodymová. Každý takový podnět pomůže nastartovat proces, na jehož konci může být uvolněné parkovací místo.
Mnoho lidí se diví, proč odtahový vůz nepřijede hned druhý den. Důvodem je legislativa a nutné úřední kolečko. „Proces odstranění autovraku trvá tři až čtyři měsíce. Podílí se na něm odbor správy veřejného majetku a odbor dopravně správních agend, které musí nejprve zahájit správní řízení a vydat oficiální rozhodnutí k likvidaci,“ podotýká mluvčí Liberce.
Proces odstranění vozidel s propadlou technickou způsobilostí:
1) Posílá se první výzva k odstranění, provozovatel má 2 měsíce na odstranění vozidla nebo obnovení technické způsobilosti.
2) Probíhá kontrola po 2 měsících, zda vozidlo má novou platnou technickou způsobilost.
3) Pokud nemá novou platnou technickou způsobilost, nařídí se odtah vozidla.
4) Posílá se výzva na vyzvednutí vozidla z areálu odtahové služby, provozovatel má 3 měsíce od doručení na to, aby si vozidlo vyzvedl.
5) Po uplynutí 3 měsíců, pokud si majitel vozidlo nevyzvedne, se podnět posílá na odbor dopravně správních agend, kde se zahájí správní řízení. Následně je vydáno rozhodnutí k prodeji vozidla v městské dražbě.
„Celý proces, než se vozidlo může prodat v dražbě, trvá přibližně 7 měsíců,“ dodává Kodymová.
Účet za odstranění jde za provozovatelem vozidla
Někteří nepoctiví řidiči se spoléhají na to, že úklid jejich starého vozu zaplatí město ze společné kasy. To je ale omyl.
„Náklady na odstranění autovraků jsou zpětně účtovány provozovatelům vozidel, pokud se je podaří zjistit. Stejně tak po prodání vozidla s propadlou technickou způsobilostí jsou náklady účtovány provozovateli vozidla,“ zdůrazňuje mluvčí Liberce.
Dražby vraků z ulic ukazují, že ještě poslouží
Příběh opuštěných aut má ale často nečekaně zajímavou tečku. Městské aukce ukázaly, že i o zdánlivě bezcenná vozidla je mezi lidmi obrovský zájem. Dražby pravidelně přitahují nadšence i sběratele náhradních dílů a některé odstavené kousky se nakonec vydraží za překvapivě vysoké částky.
Například nabouraný Land Rover z roku 2018 se stal koncem září hitem letošní městské dražby vozů bez platné technické způsobilosti. Z původní vyvolávací ceny 9 tisíc korun se licitací vyšplhala cena, za kterou byl vydražen, až na 153 tisíc korun. A nový majitel si ho plánoval opravit a uvést znovu do provozu. Město tak díky dražbám získává zpět peníze za odtahy a ulice Liberce jsou o něco čistší.
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Máte v okolí autovrak? Dejte o něm městu vědět
Podle magistrátu se vraky a auta bez technické vyskytují různě po městě.
„Vraky a vozidla s propadlou technickou způsobilostí se nacházejí různě po Liberci. V tuto chvíli máme jeden vrak například v Kaplického ulici,“ dodává Kodymová s tím, že jejich počet se ale nijak dramaticky nezvyšuje.
Stojí podobný zapomenutý automobil i před vaším domem? Nečekejte, až si ho někdo všimne za vás, a dejte o něm úředníkům vědět. Pomůžete tím zkrátit dlouhé měsíce čekání a uvolníte místo někomu, kdo ho opravdu potřebuje.