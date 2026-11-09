Show Jana Krause nabídne pohled do zákulisí dívčí kapely Holki a vzpomínky na ayahuascový pobyt v peruánské džungli

Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
Show Jana Krause přivítá v úterý večer na červené sedačce herce Adama Vaculu, členky hudební skupiny Holki a úspěšného mistra světa v kung-fu Karla Korence. Večer nabídne vzpomínky na ayahuascový pobyt v peruánské džungli, úspěchy českého bojového umění i pohled do zákulisí dívčí hudební kapely z konce 90. let. Sladkosti od přítelkyně nechal doma
Na červenou pohovku s Janem Krausem jako první usedne herec Adam Vacula. Pro moderátora má navíc připravené překvapení. „Než zapomenu, mám pro vás pozdrav z Valašska. Říkají tomu valašská pizza. Frgálek takovej,“ ohlásí hned v úvodu. S partnerkou, která dříve vyhrála oblíbenou kuchařskou soutěž MasterChef, na svatbu zatím stále čekají. Na otázku moderátora, proč raději nepřinesl nějaký vyhlášený dezert od ní, odpoví jednoduše: „To by nebylo originální.“
Adam Vacula přizná, že sám mívá s konzumací dezertů občas problém, a když to přijde, sní celý dort na dvě posezení, proto se snaží kontrolovat. Pracovně se mu teď daří a je spokojený s nabídkami, jako je například role faráře, který sešel z cesty, z produkce televize Prima. Přizná ale, že v minulosti bral všechny role bez rozdílu, což se neukázalo jako správný přístup. Promluví také o své zkušenosti ze zahraničí. „Odjel jsem do lázeňského rekreačního centra v džungli, kde jsem strávil měsíc. Tam jezdí lidé s nejrůznějšími problémy a léčí se tam ayahuascou všechno,“ přiblíží pobyt v Peru.
Holki už fanynky nové skladby neučí
Dalšími hosty jsou zpěvačky Radana Labajová, Kateřina Brzobohatá a Nikola Šobichová ze skupiny Holki. Třebaže se těšily hvězdnému nástupu, zlatou éru hudby před přelomem milénia zachytily až na samotném konci. „Tedy my začaly v roce 99, takže devadesátky jsme jen lízly,“ upřesní zpěvačky. Skupina podle jejich slov nevznikla spontánně ve zkušebně. „Přišly jsme na konkurz, takže my fakt nejsme kapela, která vznikla v garáži. Vytipoval nás Petr Fider. Skládal a aranžoval hudbu,“ vzpomínají.
V sestavě tehdy figurovaly čtyři členky, jenže po určité pauze se formace nakonec vrátila ke koncertování jen ve třech. „Stýskalo se nám po vystupování, tak jsme se vrátily. Pravda je, že nikdo novinky moc nechce slyšet, ale spíš ty naše původní kousky, jako Už mi nevolej, nebo Bejby, ty jsi vážně senzační…“ popíšou zpěvačky.
Šaolinský mistr s dárkem proti medvědům
Do trojice k nim přisedne hvězda bojových umění Karel Korenc, který má na svém kontě přes 420 medailí a titul, jenž kromě něj vlastní na celém světě už jen devět lidí. Zaměřuje se na tradiční styl, kde nejsou stanovená přesná pravidla. „Jsem šaolin kung-fu… Je víc otevřený, nejsou tam přesně daná pravidla, je rychlý, dynamický, je tam hodně akrobacie,“ vysvětlí několikanásobný mistr světa v Show Jana Krause a předvede několik ukázek s tím, že všechny pohyby v tomto stylu jsou určeny primárně k boji.
Přidá i své dojmy ze setkání se slavným hercem a režisérem Jackiem Chanem. „Setkat se s idolem nás všech je neuvěřitelné.“ Korenc kromě sportovních úspěchů přiveze Janu Krausovi dokonce i speciální dárek určený na případnou ochranu proti medvědům.
Premiérový díl Show Jana Krause můžete zhlédnout na
Primě v úterý 3. listopadu a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).