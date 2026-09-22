Praha potřebuje 40 nových středoškolských tříd ročně a tisíc učitelů

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Praha potřebuje 40 nových středoškolských tříd ročně a tisíc učitelůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Sedm organizací zaměřených na vzdělávání, včetně EDUin, Učitel naživo nebo Začni učit, se spojilo a zveřejnilo výzvu nazvanou Počítá Praha s učiteli. Upozorňují v…
śkola, třída
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Malá obec Záhorovice s přibližně tisíci obyvateli čelí sporu se Správou železnic o budoucnost přejezdů přes...
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Horská osada Rejvíž v Jeseníkách se má do listopadu 2028 proměnit v první specializované středisko pro...
Tragédie na Orlickoústecku. Mladý motorkář nepřežil havárii na mokré silnici, policie hledá svědky
Včerejší odpoledne přineslo na Orlickoústecku tragickou zprávu. Mladý motorkář nezvládl jízdu na mokré...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Ústecký kraj rozdělí přes devět milionů mezi 55 začínajících podnikatelů
- Obrovská příležitost, říká o pozici hlavního trenéra České Lípy Petr Mathauser
- Záhorovice budou hlasovat o osudu železničních přejezdů. Správa železnic plánuje jeden zrušit
- School game v Karlových Varech nabídne souboj Energie s Vítkovicemi i turnaj škol
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Putinovci zřejmě nezískali ani 40 procent. Analytici ukázali skutečný výsledek voleb
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