Posunout stíhačce budík o hodinu? Návod, jak spolehlivě sestřelit vlastní letadlo

Zatímco civilní svět dvakrát do roka posouvá ručičky hodinek a řeší ranní únavu, v operačních střediscích armád má civilní letní a zimní čas přísný zákaz vstupu. Pro moderní zbraňové systémy by totiž hodinový skok znamenal okamžitý kolaps spojení, oslepnutí radarů a ztrátu schopnosti rozeznat vlastní letouny od nepřátelských. Vojenská technika proto funguje podle neúprosných pravidel času Zulu a spoléhá na atomovou přesnost, kde i chyba v délce mrknutí oka vedla k nejtragičtějšímu selhání v dějinách moderní protivzdušné obrany.
Každý podzim a každé jaro zažívají miliony lidí stejný rituál. Domácnosti přenastavují mikrovlnky, digitální hodiny v autech a přemýšlejí, o kolik hodin se vlastně posunul odjezd vlaku. Pokud by se ovšem podobný experiment pokusili zopakovat vojenští dispečeři a velitelé misí, výsledkem by byla naprostá katastrofa. V armádním prostředí totiž pojem letního času vůbec neexistuje.
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Představte si rozsáhlou vzdušnou operaci Severoatlantické aliance. Tankovací letouny startují ze základny ve Velké Británii, úderné stíhačky startují z Německa, průzkumné stroje včasné výstrahy vzlétají z Nizozemska a doprovodné námořní stíhačky startují z letadlové lodi ve Středozemním moři. Každá tato základna leží v jiném časovém pásmu. Pokud by se operační plánovači spolehli na místní čas, piloti by se minuli na tankovacích trasách, rušící letouny by nestihly oslepit nepřátelskou obranu před příletem bombardérů a vzdušné koridory by se proměnily v past. Podobně jako ukázalo
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Z toho důvodu zavedly armády striktní pravidlo. Veškeré rozkazy, letové plány, odpaly střel a hlášení se řídí výhradně koordinovaným světovým časem, kterému vojenský svět říká čas Zulu. Písmeno Z označuje nulté časové pásmo procházející Greenwichem a ve vojenské hláskovací abecedě nese kódové slovo Zulu. Pro pilota, námořníka i obsluhu radaru platí stejný čas bez ohledu na to, zda zrovna operují nad Pacifikem, nad Evropou nebo v poušti na Blízkém východě. Když velení nařídí útok na cíl v čase 0400Z, všichni vědí naprosto přesně, který okamžik to znamená. V armádních diářích neexistuje žádná hodina navíc ani chybějící šedesát minut.
Hlavní atomové hodiny americké námořní observatoře USNO udržují referenční čas pro armádu i satelity GPS. Vojenští plánovači používají výhradně čas Zulu a civilní změny času ignorují. Votpuske / Wikimedia / CC BY 4.0
Ignorování civilního posouvání hodin je však jen základním kamenem. Moderní vojenská technika totiž vyžaduje časovou synchronizaci, která se neměří na hodiny ani minuty, ale na zlomky mikrosekund. Důvodem je elektronický boj a ochrana před rušením.
Frekvenční skákání a šifry: proč vysílačky vyžadují stejný okamžik
Klasickou rádiovou frekvenci dokáže nepřítel snadno odposlouchávat nebo zarušit silným vysílačem. Vojenské letectvo proto v osmdesátých letech zavedlo
systém Have Quick, který v pásmu UHF využívá rychlé přeskakování kmitočtů. Radiostanice vysílače i přijímače mění frekvenci mnohokrát za jedinou sekundu podle předem daného pseudonáhodného klíče. Aby však letoun F-16 slyšel pokyny z létajícího velitelského stanoviště, musí obě rádia přeskočit na stejnou frekvenci ve stejnou mikrosekundu. K tomu potřebují společnou časovou referenci označovanou jako Time of Day. Pokud by se vnitřní hodiny rádia odchýlily o zlomek vteřiny, přijímač by poslouchal na jiné frekvenci než vysílač a v pilotních sluchátkách by zavládlo absolutní ticho.
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Ještě dramatičtější situace panuje u identifikačních systémů vlastní-cizí, známých pod zkratkou IFF. Když pozemní radar zaměří blížící se neznámý cíl, vyšle k němu kódovaný rádiový dotaz. Palubní odpovídač přátelského letounu musí odpovědět správným kryptografickým klíčem, který se neustále v čase proměňuje. Tento systém zabraňuje tomu, aby nepřítel odpověď odposlechl a sám ji napodobil. Pokud by se však palubní časovač letounu rozešel s pozemním radarem třeba jen o několik vteřin, radar vyhodnotí klíč jako neplatný a operátor na obrazovce spatří nepřátelský cíl.
Tragédie v Dháhranu: radar minul Scud kvůli 0,34 sekundy
Důsledky zdánlivě zanedbatelné časové odchylky nejsou pouhou teoretickou obavou inženýrů. V moderních vojenských dějinách existuje událost, při které nepřesnost vnitřních hodin způsobila jednu z největších katastrof protiraketové obrany.
Během operace Pouštní bouře v únoru 1991 chránila americká baterie
protiraketového systému MIM-104 Patriot vojenskou základnu v saúdskoarabském Dháhranu. Dne 25. února 1991 odpálila irácká armáda taktickou balistickou raketu Scud, která mířila přímo na tamní americká kasárna. Radar systému Patriot blížící se střelu sice zaznamenal, naváděcí počítač však nevydal rozkaz k odpalu protirakety a systém sledování přerušil. Irácký Scud zasáhl kasárna plnou silou. Zahynulo dvacet osm amerických vojáků a téměř stovka dalších utrpěla zranění. Fázovaný radar AN/MPQ-53 počítá polohu cíle podle času odrazu signálu. V roce 1991 v Dháhranu způsobila kumulovaná chyba času v řádu třetiny sekundy minutí blížící se rakety Scud. Tokoro_ten / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Následné vyšetřování amerického kontrolního úřadu GAO odhalilo neuvěřitelnou příčinu. Systém Patriot měřil vnitřní čas v desetinách sekundy a tuto hodnotu převáděl na sekundy pomocí násobení číslem jedna desetina v čtyřiadvacetibitovém registru. Číslo jedna desetina má však ve dvojkové soustavě nekonečný periodický rozvoj, podobně jako jedna třetina v desítkové soustavě. Počítač zbytek čísla jednoduše ořízl, což při každém tiku hodin vytvořilo nepatrnou zaokrouhlovací chybu v řádu stomiliontin sekundy. Výrobce původně počítal s tím, že mobilní baterie Patriot se bude každých několik hodin přesouvat a počítač se restartuje. V Dháhranu však baterie běžela nepřetržitě více než sto hodin. Kumulovaná chyba času narostla přesně na 0,3433 sekundy.
Irácká raketa Scud se k cíli řítila rychlostí přibližně 1 676 metrů za sekundu, což odpovídá zhruba pětinásobku rychlosti zvuku. V čase o třetinu sekundy urazila raketa více než 570 metrů. Když radar otevřel své elektronické sledovací okno na místě, kde cíl podle posunutého vnitřního času očekával, na obloze nic nenašel. Počítač vyhodnotil původní odraz jako falešný cíl a sledování zrušil. Tato tragická událost se stala celosvětově známým mementem pro vojenské programátory a konstruktéry.
Družice GPS a skrytých osmnáct vteřin navíc
S ještě kurióznějším časovým problémem se potýká satelitní systém GPS, který dnes navádí přesné pumy, střely s plochou dráhou letu i bezpilotní letouny. Většina lidí považuje satelitní navigaci za samozřejmost, jak však dokládá výzkum nových metod jako je
navigace bez signálu GPS, závislost na satelitech přináší i skrytá technologická úskalí.
Družice GPS nesou na palubě vysoce stabilní cesiové a rubidiové atomové hodiny. Na rozdíl od běžného civilního času UTC však systém GPS používá svůj vlastní, nepřetržitý atomový čas spuštěný 6. ledna 1980. Běžný civilní čas UTC musí čas od času vložit takzvanou přestupnou sekundu, aby vyrovnal nepravidelnosti v rotaci planety Země. Systém GPS však přestupné sekundy do svého vnitřního toku času nikdy nezavádí. V současné době je proto čas GPS posunutý vůči civilnímu času UTC přesně o osmnáct sekund dopředu.
Přijímače v naváděných zbraních musí tento rozdíl přesně započítávat do svých matematických algoritmů. Řízená střela letící rychlostí Mach 3 urazí za jedinou sekundu celý kilometr. Pokud by řídicí software zbraně chybně zpracoval vztah mezi časem GPS a souřadnicovým systémem, střela by minula cíl o stovky metrů. Vojenská technika se proto na civilní čas dívá jen jako na nepodstatnou kulisu. Zatímco lidé na zemi dvakrát do roka řeší posun o šedesát minut, v tichu vojenských serverů a naváděcích hlavic rozhodují neúprosné nanosekundy.