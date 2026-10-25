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Posunout stíhačce budík o hodinu? Návod, jak spolehlivě sestřelit vlastní letadlo

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Dennívýzva
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Zatímco civilní svět dvakrát do roka posouvá ručičky hodinek a řeší ranní únavu, v operačních střediscích armád má civilní letní a zimní čas přísný zákaz vstupu. Pro moderní zbraňové systémy by totiž hodinový skok znamenal okamžitý kolaps spojení, oslepnutí radarů a ztrátu schopnosti rozeznat vlastní letouny od nepřátelských. Vojenská technika proto funguje podle neúprosných pravidel času Zulu a spoléhá na atomovou přesnost, kde i chyba v délce mrknutí oka vedla k nejtragičtějšímu selhání v dějinách moderní protivzdušné obrany.
Mobilní odpalovací zařízení protiraketového systému MIM-104 Patriot na čtyřnápravovém vojenském nákladním vozu

Mobilní odpalovací zařízení protiraketového systému MIM-104 Patriot na čtyřnápravovém vojenském nákladním vozu

Zdroj: Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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