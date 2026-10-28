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Vláčná kynutá bábovka s bohatou makovo-povidlovou náplní: Dezert pro sváteční i všední odpoledne

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Připravte si vláčnou kynutou bábovku s bohatou makovo-povidlovou náplní s rumovým aromatem. Tradiční kynuté pečivo upečené v troubě za 50 minut.
Obrázek k receptu na makovou bábovku

Obrázek k receptu na makovou bábovku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na makovou bábovku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 23:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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