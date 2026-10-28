Vláčná kynutá bábovka s bohatou makovo-povidlovou náplní: Dezert pro sváteční i všední odpoledne

Kdykoliv dostanu chuť na
poctivé, nadýchané a voňavý kynuté těsto makový koláč, ale zároveň se mi nechce tvarovat desítky malých buchtiček nebo koláčků, kynutá s bábovka makovo-povidlovou náplní je moje naprosto jasná volba. Bábovku máme všichni spojenou s klasickým třeným těstem, ale kynutá verze je úplně jiná dimenze pekařského zážitku. Těsto je pod rukama neuvěřitelně poddajné, při kynutí v míse i ve formě krásně nabude a po upečení zůstává úžasně vláčné, provoní celý dům poctivým máslem.
Největší kouzlo této bábovky se však
skrývá uvnitř. Když rozválené těsto štědře potřete svařeným s mletým mákem povidly a kapkou rumu, srolujete ho jako klasický závin a stočíte do bábovkové formy, vznikne na řezu nádherná temná spirála. Šťavnatá náplň z povidel a máku navíc zajistí, že střídka těsta nevyschne a bábovka chutná skvěle i druhý či třetí den po upečení.
Můj tip zní: Makovou náplň nenechávejte po povaření příliš tekutou a před rozetřením na těsto ji nechte zcela vychladnout; teplá či řídká náplň by totiž kynuté těsto zbytečně spálila a při rolování do závinu by nevzhledně vytékala do stran. Recept na kynutou bábovku plněnou povidlovým mákem s rumovým aromatem
Celkový čas přípravy a pečení bez chladnutí: 2 hodiny 45 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kynuté těsto: 500 g hladké mouky 100 g cukru krupice 30 g čerstvého droždí 250 ml vlažného plnotučného mléka 100 g rozpuštěného másla (nebo rostlinného oleje) 2 vejce 1 špetka jedlé soli 1 lžíce rostlinného oleje na vymazání formy
Makovo-povidlová náplň: 200 g mletého máku 80 g cukru krupice 100 ml plnotučného mléka 200 g švestkových povidel 2 lžíce tuzemského rumu
Dohotovení: 2 lžíce moučkového cukru na závěrečné zaprášení Foto: Cooky.cz, bábovka s jedinečnou spirálou Postup při přípravě kynuté bábovky s mákem a povidly
1. Z odměřeného vlažného plnotučného mléka odlejte menší část do misky, rozdrobte čerstvé droždí, přisypejte lžičku cukru krupice, zamíchejte a
nechte na teplém místě 10 minut vzejít nadýchaný kvásek.
2. Do hluboké mísy prosejte hladkou mouku, přisypejte zbývající cukr krupici, špetku jedlé soli, přilijte rozpuštěné vlažné máslo, vyklepněte celá vejce, přilijte zbytek vlažného mléka a vzešlý kvásek.
Foto: Cooky.cz, trochu jiný postup než u klasické bábovky
3. Rukama nebo v kuchyňském robotu
vypracujte hladké, poddajné a pružné kynuté těsto, které se nelepí na stěny mísy.
4. Mísu zakryjte čistou utěrkou a
nechte na teplém místě kynout přibližně 60 minut, dokud těsto zdvojnásobí svůj objem. Příprava náplně
5. Mezitím si připravte náplň tak, že do kastrůlku přisypejte mletý mák, cukr krupici, přilijte mléko, přidejte švestková povidla a kapku tuzemského rumu.
6. Obsah kastrůlku za stálého míchání
přiveďte k varu, krátce 3 minuty povařte v hustší kaši a nechte zcela vychladnout. Foto: Cooky.cz, když je zamotáno …
7. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučněný vál a pomocí válečku
rozválejte na velký oválný plát o tloušťce přibližně 1 centimetr.
8. Na rozválený plát těsta
rovnoměrně rozetřete vychladlou makovo-povidlovou náplň po celé ploše.
9. Těsto s náplní
od delší strany pevně srolujte do dlouhého závinu jako klasický štrúdl.
10. Připravte si bábovkovou formu a
důkladně ji vymažte rostlinným olejem po celém vnitřním povrchu.
11. Srolovaný závin opatrně vytvarujte do kruhu, spojte oba konce k sobě a
vložte ho spojem dolů do vymazané bábovkové formy.
12. Bábovku ve formě zakryjte utěrkou a
nechte ji ještě 15 minut na teplém místě dokynout. Foto: Cooky.cz, …může se dát do formy
13. Troubu vyhřejte na
150 stupňů.
14. Bábovkovou formu vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 150 stupňů přibližně 40 až 60 minut, dokud povrch nezískat krásnou zlatohnědou barvu a špejle zapíchnutá do těsta nevyjde čistá.
15. Upečenou bábovku vytáhněte z trouby,
nechte ji ve formě 10 minut mírně vychladnout, poté ji opatrně vyklopte na podnos a po úplném vychladnutí zaprašte moučkovým cukrem. Tipy redakce: Správná hustota makové náplně: Povidla dodají máku úžasnou vláčnost a šťavnatost; pokud je náplň po povaření stále mírně tekutá, přisypejte lžíci drcených piškotů nebo perníku na strouhání. Pomalé pečení při nižší teplotě: Pečení při 150 stupňích je pro kynutou bábovku ideální, protože se těsto propeče rovnoměrně až ke středu bez předčasného spálení povrchu. Poctivé vymazání formy gelem či olejem: Bábovkovou formu vymažte opravdu pečlivě do všech záhybů olejem nebo rozpuštěným tukem a vysypejte hrubou moukou či mletými ořechy pro snadné vyklopení. Svinutí se spoje dole: Při vkládání stočeného závinu do formy dbejte na to, aby konce i podélný šev ležely dole, díky čemuž zůstane náplň bezpečně uvnitř.
Zapomenuté řepánky se vracejí do českých kuchyní: Tradiční sladké pečivo z cukrové řepy
Maková bábovka podle jednoduchého receptu zůstává měkká a příjemně voňavá i po vychladnutí