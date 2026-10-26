Nejhorší salám z českých supermarketů. Češi ho kupují 10 dkg každý den a neví, co v něm všechno je

Stačí otočit balíček a přečíst drobné písmo. U jednoho z nejznámějších salámů v Česku tam čeká zjištění, které většina zákazníků u pultu vůbec nehledá. Řeč je o gothaji, tedy gothajském salámu, který si lidé léta kupují na svačiny a obložené chleby. Pravidla mu přitom nastavují laťku tak nízko, že v balení může být víc jiných surovin než masa.
Procento na obalu znamená něco jiného, než čekáte
Každý balený masný výrobek musí mít na obalu uvedený podíl masa. Do tohoto čísla se ale počítá jen svalovina. Ostatní živočišné suroviny, které svalovinou nejsou, výrobce ve složení vyjmenuje, do procenta masa je ale nezapočítá a jejich množství uvádět nemusí. U gothaje jde hlavně o sádlo a kůži.
U měkkých salámů se proto podíl masa obvykle pohybuje mezi 20 a 60 %. Kdo čeká číslo blízké 100 %, hledá marně. Lepším vodítkem je pořadí surovin, protože složky se na obale řadí od té, které je ve výrobku nejvíc.
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Co smí v gothaji být, určuje vyhláška č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso a masné výrobky. Od ledna 2026 platí v novelizovaném znění, limity pro gothaj ale zůstaly stejné. Salám s tímto názvem musí obsahovat nejméně 40 % masa a tuku v něm smí být až 40 %. Použít se dá jen hovězí a vepřové maso. Strojně oddělené maso, kterému se říká separát, výrobce do gothaje přidat nesmí.
Zbylých šedesát procent už vyhláška podrobně nerozepisuje. Místo v něm tak dostává voda, sádlo, kůže a přísady, které hmotě dodají chuť a barvu.
Dřív musel mít gothaj masa mnohem víc
Gothaj přitom nebyl vždycky salámem z nejnižší police. Až do zrušení státních norem na začátku 90. let pro něj platila povinná receptura. Ze 100 kilogramů hotového salámu připadalo 29 kg na hovězí zadní maso, stejně tolik na libové vepřové a 5,5 kg na tučné vepřové. K tomu patřilo 35 kg sádla, které v plátku tvoří typické bílé tečky špeku.
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Masa tak bylo v gothaji přes 60 procent. Dnešní minimum podle vyhlášky leží o více než dvacet procentních bodů níž.
Rozdíl mezi starou normou a dnešní vyhláškou přehledně shrnuje tabulka:
Gothaj podle staré normy (do začátku 90. let) Gothaj podle dnešní vyhlášky Podíl masa přes 60 % nejméně 40 % Druh masa hovězí zadní, libové vepřové a tučné vepřové jen hovězí a vepřové Co v gothajích našla laboratoř Přečtěte si také: Konec červených nehtů. Hitem roku 2027 bude barva, na které odprýsknutí skoro nepoznáte
Jak to vypadá v regálech, ukázal test, který v roce 2016 nechal udělat pořad A DOST! internetové televize Stream s deníkem Právo a serverem Novinky.cz v laboratoři Státního veterinárního ústavu. Starou normu by z deseti testovaných vzorků splnily jen ojedinělé kusy. U několika stála voda ve složení na druhém nebo třetím místě a výrobci k ní přidávali fosfáty, díky kterým výrobek vodu udrží.
Laboratoř zjistila i velké rozdíly mezi jednotlivými kusy. Nejslabší gothaje měly necelých 47 % masa, nejlepší přes 83 %. Rozbor odhalil drůbeží bílkovinu i u tří salámů, jejichž etiketa drůbež vůbec nezmiňovala.
Jeden z testovaných salámů nesl v názvu zdrobnělinu slova „gothaj“, a podle Novinek se na něj proto limity pro gothajský salám tehdy nevztahovaly. Od testu uplynulo deset let a receptury se mohly změnit. Které výrobky tehdy neobstály, se dočtete v článku Novinek uvedeném pod textem.
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Na pultech se vedle klasického gothaje objevuje i drůbeží gothajský salám. Pro něj platí samostatná pravidla. Vyhláška v něm povoluje drůbeží strojně oddělené maso, tedy separát, který klasický gothaj obsahovat nesmí, a navíc vepřovou i drůbeží kůži.
Kdo chce vědět, co si nese domů, měl by proto číst celý název výrobku. Velký nápis „gothaj“ na přední straně balení nestačí.
Drůbeží gothajský salám smí na rozdíl od klasického gothaje obsahovat separát, proto se vyplatí číst celý název výrobku. Ilustrační foto. Jak u pultu poznat lepší kus
Při výběru se vyplatí sledovat několik věcí:
maso by mělo ve složení stát na prvním místě; vyšší uvedený podíl masa nechává méně prostoru pro vodu a přísady; v plátku hledejte zrna špeku, protože vyhláška u gothaje počítá s pružnou růžovou hmotou, ve které jsou vidět zrnka převážně do 8 milimetrů. Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší kabát pro seniorky na zimu 2026. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let
Plátek, ve kterém taková kresba chybí, se od popisu gothaje ve vyhlášce vzdaluje. Porovnat dva nebo tři výrobky vedle sebe zabere u regálu chvilku a rozdíl ve složení bývá i u salámů se stejným jménem znát.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-69, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/oznacovani-masnych-vyrobku/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Gothajsk%C3%BD_sal%C3%A1m, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-poznat-kvalitni-salam-vune-chut-i-slozeni-rozhoduji, https://www.epravo.cz/top/clanky/aktualni-novelizace-potravinovych-vyhlasek-120543.html, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-co-vsechno-obsahuji-salamy-gothaj-349942