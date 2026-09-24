Češi bourají zahradní pergoly. Našli řešení, které je daleko praktičtější a efektivnější.

Slunce je příjemné, ale když na terase pálí do očí a pod střechou je dusno, venkovní posezení rychle ztrácí kouzlo. Mnoho majitelů zahrad proto řeší, jak vytvořit stín – a stále častěji sahají po řešení, které je rychlejší, levnější a vizuálně vzdušnější než tradiční pergola.
Proč pergoly ztrácejí na popularitě
Dřevěné i hliníkové pergoly dlouho platily za elegantní způsob, jak ochránit terasu před sluncem. Jejich nevýhodou je však cena – realizace kvalitní zakázkové konstrukce dnes běžně vyjde na stovky tisíc korun. K tomu se přidává nutnost stavebních úprav, kotvení do betonu a v případě dřeva i pravidelná údržba.
Pevná konstrukce navíc opticky zatěžuje prostor, zejména u menších zahrad. Robustní sloupky a nosníky vytvářejí dojem uzavřenosti – a právě to přestává vyhovovat těm, kdo hledají lehčí a flexibilnější řešení.
Plachtové stínění: rychlé, levné a stylové
Napnutá textilie mezi kotvícími body – to je celý princip plachtového stínění. Plachta se upevní pomocí lan nebo karabin ke sloupkům, stromům nebo přímo ke stěně domu. Nejčastěji má tvar trojúhelníku nebo čtverce a vytváří nad terasou elegantní stín, který působí moderně a vzdušně.
Hlavní výhodou je cena. Zatímco pergola představuje investici v řádu statisíců, kvalitní stínící plachta vyjde na několik tisíc korun. Instalace navíc nevyžaduje žádné stavební úpravy – celý systém je připravený k použití během chvíle.
Další plus: flexibilita. Plachtu lze kdykoliv sundat, přemístit nebo nastavit podle aktuálního pohybu slunce. To oceníte zejména u menších zahrad, kde se světelné podmínky během dne výrazně mění. Při silném větru nebo bouřce ji prostě odepnete – na rozdíl od pevné pergoly, která zůstává na místě za každého počasí.
Na co dát pozor při výběru
Ne každá plachta je stejná. Klíčový je materiál – nejčastěji se používá prodyšný HDPE (vysokohustotní polyethylen), pod kterým cirkuluje vzduch a nekumuluje se teplo. Alternativou je polyester s PU zátěrem, který je plně nepromokavý, ale vyžaduje instalaci pod úhlem (ideálně 20–25°), aby z něj dešťová voda volně stékala a netvořila těžké vodní kapsy.
Důležitá je také odolnost proti UV záření a vlhkosti. Levné plachty rychle vyblednou a začnou se drolit. Kvalitní textilie vydrží několik sezón bez viditelného opotřebení.
Velikost a tvar volte podle plochy terasy. Trojúhelníkové plachty jsou ideální pro menší prostory, čtvercové nebo obdélníkové pokryjí větší plochu. Před nákupem si změřte vzdálenosti mezi kotvícími body – plachta musí být dostatečně napnutá, aby nevlála a nevytvářela kapsy.
Plachtové stínění není jen praktické, ale i estetické. Lehká textilie nezakrývá výhled, nepůsobí masivně a snadno se přizpůsobí stylu zahrady – od moderního minimalismu po přírodní romantiku.
Zdroje článku: novinky.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý