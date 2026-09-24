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Test o původu oblíbených českých jídel: Těchto 10 otázek a odpovědí dokáže leckoho překvapit

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Česká kuchyně je plná jídel, na která jsme hrdí, jenže mnohá z nich v Česku vůbec nevznikla. Smažený sýr, řízek, langoš nebo rajská omáčka mají kořeny jinde. Víte kde?
Fotografie krůtího řízku se salátem

Fotografie krůtího řízku se salátem

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, krůtí řízek se salátem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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