Test o původu oblíbených českých jídel: Těchto 10 otázek a odpovědí dokáže leckoho překvapit

Česká kuchyně je plná jídel, na která jsme hrdí, jenže mnohá z nich v Česku vůbec nevznikla. Smažený sýr, řízek i langoš mají kořeny jinde. Víte kde?
Česká kuchyně nevznikala ve vzduchoprázdnu. Po staletí se potkávala s rakouskou, maďarskou, německou i slovenskou tradicí a z každé si něco vzala. Hranice se měnily, lidé cestovali za prací, do válek i na šlechtické dvory, a s nimi putovaly recepty. Není proto zvláštní, že řada jídel, která dnes považujeme za domácí jistotu, má kořeny za hranicemi. U nás se jen zabydlela, často dost výrazně upravená.
Smažák, řízek a spol.: Kde to celé začalo?
Stačí se podívat na vídeňský řízek. Už název prozrazuje, odkud vane vítr: tenký plátek masa obalený ve strouhance a osmažený v tuku patří do rakouské kuchyně. Do českých zemí se dostal v časech habsburské monarchie a postupně zdomácněl tak, že si dnes štědrovečerní stůl bez řízku s bramborovým salátem řada rodin skoro neumí představit. I když ani tady to není tak úplně stoprocentní, protože původní inspirace pochází z Itálie.
U guláše je stopa ještě zřetelnější. Přišel z Maďarska, kde šlo původně o jídlo pastevců, spíš jednodušší polévku z hovězího masa a papriky než hutný talíř, jaký známe z českých hospod. Česká podoba zhoustla, ztmavla, ale maďarský základ nezmizel. Z Maďarska se k nám také dostala lahůdka jménem langoš.
Pak jsou tu ovšem jídla, u nichž se jednoduchá odpověď hledá hůř. Původ bývá zamotaný, recepty se opisovaly, měnily a přizpůsobovaly místním surovinám. I historici kuchyně se někdy neshodnou na jedné verzi.
Česká kuchyně jako křižovatka vlivů
V 19. a 20. století se české vaření proměnilo hodně. Za Rakouska-Uherska se na šlechtických stolech objevovala jídla z celé monarchie: z Vídně, Budapešti i Terstu. Na venkově to bylo prostší: brambory, luštěniny, kysané zelí a maso hlavně o svátcích. Z této směsi obyčejných surovin a převzatých receptů se postupně poskládalo to, čemu dnes říkáme česká kuchyně.
Smažený sýr je kapitola sama pro sebe. Češi ho milují a často ho berou skoro jako národní poklad, jenže obalovaný a smažený sýr není český vynález. Podobné recepty se dají najít ve Francii, Švýcarsku i jinde v Evropě. Česká je spíš jeho hospodská podoba: tatarská omáčka, hranolky, někdy citron na kraji talíře. Tato kombinace už působí velmi domácky.
Rajská omáčka, známá vůní z mnoha českých kuchyní a školních jídelen, zase navazuje na italskou i širší středoevropskou práci s rajčaty. Do českých zemí se rajčata dostala relativně pozdě a ve velkém se v kuchyni zabydlela až během 20. století.
Kdo dokáže správně určit původ alespoň osmi z deseti jídel, má gastronomickou historii opravdu dobře načtenou. Největší pasti ale bývají právě tam, kde odpověď na první pohled vypadá úplně jasně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Kupi, Fresh Prima, TopRecepty, Wikipedie